雙11殺很大！PChome最狂優惠衛生紙、洗衣精全網瘋搶

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五月花厚棒系列衛生紙，以獨家氣旋絨織工藝，超乎想像的厚實、柔滑、安心不透手，一張搞定! 上市以來累積大量好評口碑，廣大網友們紛紛表示：用過「厚」就回不去了。
另外還有五月花品牌活動大使阿KEN平時就愛用的厚棒舒敏更是第一個通過美國PCR低敏認證的衛生紙，擁有面紙般的觸感，添加乳霜及尤加利菁萃，健康、柔滑每一觸，讓敏感肌膚也能備受呵護，重複擦拭也不擔心，輕鬆告別紅鼻子。
雙11檔期4天11/9到11/12，五月花指定商品滿10000元再送3%P幣(最高回饋300P幣)年終囤貨千萬不能錯過。
另外，因應疫情生活的防疫好物中，強調天然潔淨，同時守護健康的橘子工坊，推出橘子工坊系列內第一支冷水洗淨COVID-19的洗衣精，還能洗淨五大致病菌(金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、克雷白氏肺炎菌、腸道沙門氏菌)、A/B型流感病毒，及COVID-19，制菌率達99.9%!雙11下殺3瓶不到800元，亦為必買清單的人氣商品。
原料採用食品級橘油及植物來源界面活性劑，不含螢光劑、不含香精，洗淨不殘留超放心，天然無毒帶給你真正健康潔淨的生活。除此之外，Ultra洗淨病毒洗衣精，通過美國PCR低刺激驗證，降低肌膚敏感風險，也獲得美國農業部USDA生質產品標章，友善環境不遺餘力，經過專業認證的產品更能提高安心保障。
而同為橘子工坊品牌中的深層淨味、高效速淨、溫和低敏三款碗盤洗滌液補充包，雙11檔期更是下殺54折起，11/11-11/13期間，只要購買橘子工坊指定商品，還加碼送橘子工坊洗手慕斯一罐，買一送一的超佛心優惠組合，同樣獲得主婦好評。
PChome雙11的購物優惠瘋搶潮，網友表示搭配五倍券囤貨超划算，日用品如衛生紙、清潔產品，是最實用的購買項目。還沒使用五倍券的民眾，不但能一次購足日常所需，更能搭配雙11購物檔期各家銀行與電商平台推出優惠，輕鬆省下千元花費。網友公認雙11是一年中最划算的購物檔期，多樣產品皆推出快閃優惠，快趁這次機會購足日用所需，錯過就要再等一年！
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