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雙11殺很大！PChome最狂優惠衛生紙、洗衣精全網瘋搶

▲11/1至11/15期間，只要在PChome購買五月花品牌，刷Pi錢包綁定Pi卡回饋8%無上限，指定商品滿1111折111，滿2222折222 (可累折)，登記再抽1111P幣，是今年雙11檔期瘋搶亮點之一。（圖／資料照片）
▲11/1至11/15期間，只要在PChome購買五月花品牌，刷Pi錢包綁定Pi卡回饋8%無上限，指定商品滿1111折111，滿2222折222 (可累折)，登記再抽1111P幣，是今年雙11檔期瘋搶亮點之一。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-09 18:00:00｜2021-11-09 18:09:18

每到電商雙11購物檔期，民眾手刀下單就是日用品快閃特賣，今年PChome 更是在雙11期間狂降破億優惠，天天都有快閃商品，讓民眾買好買滿一年所需的日用品。萬人瘋搶的必買商品中，民眾表示衛生紙就是必買的日用品，其中網友激推必敗商品包含五月花、得意衛生紙，平均每抽不到0.1元，創下史無前例的超殺優惠！

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11/1至11/15期間，只要在PChome購買五月花品牌，刷Pi錢包綁定Pi卡回饋8%無上限，指定商品滿1111折111，滿2222折222 (可累折)，登記再抽1111P幣，是今年雙11檔期瘋搶亮點之一。

五月花厚棒系列衛生紙，以獨家氣旋絨織工藝，超乎想像的厚實、柔滑、安心不透手，一張搞定! 上市以來累積大量好評口碑，廣大網友們紛紛表示：用過「厚」就回不去了。

另外還有五月花品牌活動大使阿KEN平時就愛用的厚棒舒敏更是第一個通過美國PCR低敏認證的衛生紙，擁有面紙般的觸感，添加乳霜及尤加利菁萃，健康、柔滑每一觸，讓敏感肌膚也能備受呵護，重複擦拭也不擔心，輕鬆告別紅鼻子。

雙11檔期4天11/9到11/12，五月花指定商品滿10000元再送3%P幣(最高回饋300P幣)年終囤貨千萬不能錯過。

▲五月花品牌活動大使阿KEN平時就愛用的厚棒舒敏更是第一個通過美國PCR低敏認證的衛生紙，擁有面紙般的觸感，添加乳霜及尤加利菁萃，健康、柔滑每一觸，讓敏感肌膚也能備受呵護，重複擦拭也不擔心，輕鬆告別紅鼻子。（圖／資料照片）
▲五月花品牌活動大使阿KEN平時就愛用的厚棒舒敏更是第一個通過美國PCR低敏認證的衛生紙，擁有面紙般的觸感，添加乳霜及尤加利菁萃，健康、柔滑每一觸，讓敏感肌膚也能備受呵護，重複擦拭也不擔心，輕鬆告別紅鼻子。（圖／資料照片）
另外，因應疫情生活的防疫好物中，強調天然潔淨，同時守護健康的橘子工坊，推出橘子工坊系列內第一支冷水洗淨COVID-19的洗衣精，還能洗淨五大致病菌(金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、克雷白氏肺炎菌、腸道沙門氏菌)、A/B型流感病毒，及COVID-19，制菌率達99.9%!雙11下殺3瓶不到800元，亦為必買清單的人氣商品。

原料採用食品級橘油及植物來源界面活性劑，不含螢光劑、不含香精，洗淨不殘留超放心，天然無毒帶給你真正健康潔淨的生活。除此之外，Ultra洗淨病毒洗衣精，通過美國PCR低刺激驗證，降低肌膚敏感風險，也獲得美國農業部USDA生質產品標章，友善環境不遺餘力，經過專業認證的產品更能提高安心保障。

▲橘子工坊系列內第一支冷水洗淨COVID-19的洗衣精，制菌率達99.9%!雙11下殺3瓶不到800元，亦為必買清單的人氣商品。（圖／資料照片）
▲橘子工坊系列內第一支冷水洗淨COVID-19的洗衣精，制菌率達99.9%!雙11下殺3瓶不到800元，亦為必買清單的人氣商品。（圖／資料照片）
而同為橘子工坊品牌中的深層淨味、高效速淨、溫和低敏三款碗盤洗滌液補充包，雙11檔期更是下殺54折起，11/11-11/13期間，只要購買橘子工坊指定商品，還加碼送橘子工坊洗手慕斯一罐，買一送一的超佛心優惠組合，同樣獲得主婦好評。

PChome雙11的購物優惠瘋搶潮，網友表示搭配五倍券囤貨超划算，日用品如衛生紙、清潔產品，是最實用的購買項目。還沒使用五倍券的民眾，不但能一次購足日常所需，更能搭配雙11購物檔期各家銀行與電商平台推出優惠，輕鬆省下千元花費。網友公認雙11是一年中最划算的購物檔期，多樣產品皆推出快閃優惠，快趁這次機會購足日用所需，錯過就要再等一年！



五月花賣場連結：https://lihi1.cc/BsIzS

橘子工坊賣場連結：https://lihi1.cc/XvKdk

橘子工坊補充包連結：https://lihi1.cc/CycXW

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2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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