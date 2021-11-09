老乾杯、黑毛屋本家一起插旗復興SOGO 搶攻東區輕熟齡客
疫情趨緩後國內餐飲市場逐漸回溫，乾杯集團看好東區輕熟齡客群的高消費力，鎖定高端市場。將旗下老乾杯及黑毛屋本家雙品牌，一舉插旗復興SOGO，同時祭出11月全單不限金額9折優惠，並於開幕推出和牛12賞的「燦和套餐」與「鮑魚貝貝鍋」冬季限定美味菜單。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-09 17:33:40
主打和牛12賞的「老乾杯 燦和套餐」，從經典的雲丹魚子醬和牛壽司、和牛紛雪燒、限定熟成冷藏牛舌和牛肋條，到澳洲產和牛厚切橫膈膜、日本A5和牛沙朗、澳洲和牛8-9級現切肋眼牛排，還有料理長特製的日式全和牛煎餃，西班牙Bellota伊比利豬、天然虎蝦、雞釜飯等一共12道頂級美味，滿足饕客。
黑毛屋本家則推出冬季限定的「鮑魚貝貝鍋」，店家特別透露使用大黃蜆、文蛤並加入雞骨熬煮出的湯底，還有加入自己引進的日本酒作調味。大手筆選用南非產活鮑魚，搭配包括海瓜子、牛奶貝、北海道產干貝及廣島牡蠣等7種豐富貝類，每顆個頭都不小，聚在銅鍋中啵啵作響，一開鍋冒出清香海味。
主餐可選搭日本和牛和西班牙Bellota伊比利豬頂級肉品，還有特製的伊比利豬蝦仁丸，最後加入鮑魚肝煮上凝聚鮮甜湯頭的雜炊，是全新的海陸雙重享受。
於復興SOGO11樓緊鄰的兩間店，坐擁日式庭園造景的挑高9米視野。和風現代美學閃耀著金屬及鏡面元素的老乾杯，及跳脫紅黑京都風、以金銅色燈具打造低調奢華空間的黑毛屋本家，讓人彷彿一秒到日本。