COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

老乾杯、黑毛屋本家一起插旗復興SOGO　搶攻東區輕熟齡客

▲乾杯集團旗下老乾杯、黑毛屋本家，雙品牌一舉進駐復興SOGO。（圖／記者蕭涵云攝）
▲乾杯集團旗下老乾杯、黑毛屋本家，雙品牌一舉進駐復興SOGO。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-09 17:33:40

疫情趨緩後國內餐飲市場逐漸回溫，乾杯集團看好東區輕熟齡客群的高消費力，鎖定高端市場。將旗下老乾杯及黑毛屋本家雙品牌，一舉插旗復興SOGO，同時祭出11月全單不限金額9折優惠，並於開幕推出和牛12賞的「燦和套餐」與「鮑魚貝貝鍋」冬季限定美味菜單。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲和牛12賞的「老乾杯 燦和套餐」售價NT$2,580元／人+10%服務費。（圖／乾杯集團提供）
▲和牛12賞的「老乾杯 燦和套餐」售價NT$2,580元／人+10%服務費。（圖／乾杯集團提供）
主打和牛12賞的「老乾杯 燦和套餐」，從經典的雲丹魚子醬和牛壽司、和牛紛雪燒、限定熟成冷藏牛舌和牛肋條，到澳洲產和牛厚切橫膈膜、日本A5和牛沙朗、澳洲和牛8-9級現切肋眼牛排，還有料理長特製的日式全和牛煎餃，西班牙Bellota伊比利豬、天然虎蝦、雞釜飯等一共12道頂級美味，滿足饕客。

▲和牛肉汁豐富甜美。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和牛肉汁豐富甜美。（圖／記者蕭涵云攝）
黑毛屋本家則推出冬季限定的「鮑魚貝貝鍋」，店家特別透露使用大黃蜆、文蛤並加入雞骨熬煮出的湯底，還有加入自己引進的日本酒作調味。大手筆選用南非產活鮑魚，搭配包括海瓜子、牛奶貝、北海道產干貝及廣島牡蠣等7種豐富貝類，每顆個頭都不小，聚在銅鍋中啵啵作響，一開鍋冒出清香海味。

▲「鮑魚貝貝鍋」單人套餐，售價NT$1,780元+10%服務費。（圖／乾杯集團提供）
▲「鮑魚貝貝鍋」單人套餐，售價NT$1,780元+10%服務費。（圖／乾杯集團提供）
主餐可選搭日本和牛和西班牙Bellota伊比利豬頂級肉品，還有特製的伊比利豬蝦仁丸，最後加入鮑魚肝煮上凝聚鮮甜湯頭的雜炊，是全新的海陸雙重享受。

▲匯聚海味的鮑魚雜炊，滋味鮮美。（圖／乾杯集團提供）
▲匯聚海味的鮑魚雜炊，滋味鮮美。（圖／乾杯集團提供）
於復興SOGO11樓緊鄰的兩間店，坐擁日式庭園造景的挑高9米視野。和風現代美學閃耀著金屬及鏡面元素的老乾杯，及跳脫紅黑京都風、以金銅色燈具打造低調奢華空間的黑毛屋本家，讓人彷彿一秒到日本。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀