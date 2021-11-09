國光女神為渣男「賠掉72萬」 慘遭外遇又被前夫嫌到不行
「國光女神」蘇心甯曾是La New熊的啦啦隊隊員、高雄小姐冠軍，儘管已經39歲，身材和臉蛋都保養得宜。蘇心甯近來在節目《今晚開讚吧》分享曾經為被愛蒙蔽雙眼、做過各種傻事的坎坷過往，她自爆曾為了前夫一句「渣男語錄」，將自己80萬的髮廊以8萬盤掉，而為了愛情改變自己的她，還變成前夫外遇的藉口。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-09 17:16:36｜2021-11-09 17:17:17
蘇心甯透露當初跟前夫交往前，不只自營髮廊、參加選美，還是啦啦隊的隊員，除了有擁護她的一群粉絲、也有自己的生活圈，過得相當多采多姿，為了給前夫信任感，手機無條件給他查看：「他來店裡站哨一整天也沒關係，但前夫仍舊沒有安全感，只覺得我太忙沒時間陪伴他，於是變本加厲要求她一起換電話號碼、關掉無名小站，更說出經典渣男語錄『如果妳愛我，妳就是要為我做這些』。」
最後蘇心甯就真的把價值80萬的髮廊以8萬盤掉，做了這麼多傻事就只為證明自己很愛對方。未料後來前夫外遇，蘇心甯從小三口中得知前夫經常抱怨她一直待在家，生活圈乏味、很無聊，當初蘇心甯為了另一半所做的改變，現在卻變成被嫌棄的理由，憶起這些過往，她苦笑：「我15年前真的是一個低能兒。」
蘇心甯還分享某一位前任有嚴重的王子病，每次約會都是她開車接送，但對方幾乎都會遲到，有一次，前任說他媽媽臨時有重要的事要說，結果讓她在樓下乾等了1個多小時、甚至還叫她憋尿，直到她受不了、再次打過去詢問時，對方竟惱羞成怒、口出惡言：「我媽真的在跟我講重要的事，妳到底有沒有家庭觀，是不是你們這種單親家庭的小孩，都不知道家庭觀是什麼？」就算對方已經踩到蘇心甯的底線、攻擊家人，她還是心軟想著對方可能是剛跟家人鬧不合，所以情緒不佳。