恆河之門萬人夜祭　病毒威脅不敵宗教熱情

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哈里德瓦是恆河從喜馬拉雅山從山脈進入平原的第一站，有「恆河之門」之稱，這裡有一處河堤對印度教徒來說格外神聖，因為相傳印度破壞之神濕婆（Shiva）和守護之神毗濕奴（Vishnu）都曾走訪此地。
根據印度神話，毗濕奴的座騎大鵬金翅鳥曾不慎把長生不老露從壺中濺落到這裡；另有傳說稱，眾神與群魔在爭奪長生不老露時，把露水從壺中濺落到4個地點，而哈里德瓦是其中一處。
哈里德瓦早於西元前322年即已出現在史料中。做為印度古城及印度教聖地，河堤旁建了許多寺廟，其中最為馳名的「恆河廟」，每天清晨和傍晚各舉行一場河祭，感謝恆河女神的施恩並祈求保佑，通常夜祭的參加者會更多。
雖然專家不斷警告印度民眾慎防第3波疫情，但排燈節期間，夜祭現場仍是人山人海，許多信徒未戴口罩，病毒威脅顯然不敵宗教熱情。
在擴音器傳出的經文吟唱聲中，祭司搖響法鈴，點燃祭壇上的大火錐，四週的小祭司也紛紛舞動火盤，現場光影熠熠、頌聲迴盪，氣氛頗為奇幻。之後小祭司們端著火盤走入人群中，信徒們則用手掌過火，再把火的溫度帶到自己的頭上驅走惡運。
當地居民薩提向中央社記者說：「恆河是印度教的靈魂，而這條河本身就是一位女神，恆河是人們前來敬拜『恆河母親』的地方，我們舉行河祭時所有的神都會在這裡。」
白天的哈里德瓦也別有一番風情。民眾在恆河裡淨身、嬉戲，氣氛祥和；河邊許多小店或攤位可見許多白色或橘色的塑膠水壺，尺寸有大有小，用於盛裝恆河水。一名小販說，恆河帶回家鄉後，每逢喜事或買新房、新車即可灑一點來趨吉避凶。
除了每天的河祭之外，哈里德瓦也參照印度曆，大約每隔12年主辦一次長達一個月的宗教盛事「大壺節」。今年4月間，哈里德瓦主辦方不理會專家呼籲，堅持舉辦大壺節活動，吸引數百萬人參加。
衛生部資料顯示，哈里德瓦所在的北阿坎德省（Uttarakhand），染疫人數在舉辦大壺節活動當月爆增1800%，達到13萬人，並有1700多例死亡。
如今排燈節長週末結束，印度衛生當局已開始密切監看疫情的發展，並指示各公立醫院嚴陣以待。（編輯：陳惠珍/高照芬）1101109