菸品走私案二審開庭　華航前副總邱彰信否認犯罪

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時任空品處協理于堯、空品處供應管制部管理師陳穎彥、空品處商用品規劃營銷部組長黃川禎均否認犯罪，強調沒有圖利或幫助國安局人員逃漏稅，且不知行為違法。
于女說，她把工作做好，公部門要買免稅菸品會盡量滿足，但外界用放大鏡來看此事件，其實販售免稅菸是最枝微末節、不重要一環，因為免稅品中還有其他更高價的精品，而且賣得好不好，都不會有獎金。
黃川禎說，辦理總統專機業務都是依照慣例，他相信公司不會叫他做違法的事，一審判決有罪，他感到冤枉；陳穎彥說，他的工作內容與免稅品銷售無關，這次任務是因黃川禎請他把菸品從倉庫拉到機邊，他的認知菸品是合法商品。
黃川禎辯護人提及，長榮航空有辦理總統專機任務，也有超賣免稅菸情形；原審認定逃漏稅逾818萬元，有把關稅及健康捐列入，依稅捐稽徵法來看，明顯有違誤。法官庭末諭知全案候核辦。
台北地檢署起訴指出，總統於民國108年7月出訪前，時任國安局人員、總統府侍衛室的吳宗憲代侍衛室各單位人員向華航預購9200條免稅菸品。
于堯、邱彰信明知免稅菸品預購數量已超過總統專機載運數量，以及超過專機乘客人數可以合法攜帶入境的免稅菸品數量，仍指示及同意黃川禎採取機邊交貨。黃川禎負責與華航公司各部門協調，安排預購菸品不上機而於機邊交貨，利用禮遇通關免驗放行。
專機返國當天，總統府侍衛室的張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣818萬9639元。
台北地方法院6月11日一審宣判，認定黃川禎構成貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，為幫助犯，判處有期徒刑5年4月；邱彰信、于堯、陳穎彥部分，被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪，各判處2年8月、2年6月、2年徒刑；吳宗憲及張恒嘉各判處10年4月、10年2月徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。（編輯：李亨山）1101109