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內幕／紅黑派昨會朱立倫確定顏家不缺席　顏寬恒打在地牌

▲前國民黨立委顏寬恒宣布投入中二選區補選。（圖／資料照片）
▲前國民黨立委顏寬恒宣布投入中二選區補選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-09 19:50:46

國民黨主席朱立倫日前贏來上任後首勝，刪Ｑ成功，不過，前立委顏寬恒是否要投入中二選區補選，顏家遲未鬆口表態，讓原想趁勝追擊的國民黨，提名人選難產。為勸進顏寬恒參選，朱立倫先後與顏家父子會面，昨日傍晚在黨中央與黑派、鎮瀾宮董事長顏清標以及紅派、台中市黨部主委林敏霖深談後，今日晚間朱立倫南下與嚴寬恒合體宣布參選，顏將會主打在地、民生牌，與空降的民進黨參選人林靜儀做區隔。

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台灣基進黨立委陳柏惟被成功罷免，國民黨氣勢大振，但民進黨動作很快，前立委、醫師林靜儀立刻宣布投入選戰，競選活動也起跑，反觀國民黨卻遲遲無法確定對戰人選。據了解，主要是顏家將目標放在2024年，對於補選一役陷入長考，另顏家也不滿，黨中央好像認為這是顏家的戰役，而非全黨的事，因此遲未對外鬆口參選。

朱立倫對於提名中二選區人選一事，始終保持低調，與顏家也有一定的默契，朱立倫近期更先後與顏寬恒、顏清標私下會面，就是希望把提名的格局做好。

至於讓顏家決定投入選戰的關鍵點，主要是自林靜儀宣布參選後，綠營側翼連日猛攻顏家，包括直指顏家欠6000萬且脫產不還，比陳柏惟被肇逃更惡劣，也猛攻顏家黑道背景等黑歷史，綠營搭配側翼攻擊顏家，有些內容並非事實，還打到在地信仰，已經引發中二選民的反感，讓顏家不得不戰。

另外，林靜儀只會政治攻防、沒有經營在地經驗，相比之下，顏家的在地服務好，地方都希望顏寬恒再戰，這一點也讓顏家參選產生支點。

黑派大老顏清標、紅派台中市黨部主委林敏霖昨日下午北上到國民黨中央黨部與朱立倫會面，朱明確希望顏家能一起打拚，確定了顏家、黨中央在此役都不會缺席，今晚朱立倫也將南下合體顏寬恒宣布參選，展現氣勢與團結，「這一戰國民黨絕對不能輸。」

在3Q被罷免後神隱多日的顏寬恒，5日在臉書貼文也透露出了端倪，他發自己最擅長的選民服務文，主角是遭集體虐殺的台中20歲粗工，顏親自協助身後事；未來顏寬恒就是會延續在地服務的優勢，主打在地、民生，組織陸戰，對戰空降的林靜儀。

據了解，國民黨原訂17日將徵召中二選區人選，也因著顏家意願明朗，能讓時序推進，國民黨最快在明日中常會上，就會直接徵召顏寬恒投入選戰。

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2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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