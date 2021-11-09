內幕／紅黑派昨會朱立倫確定顏家不缺席　顏寬恒打在地牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫對於提名中二選區人選一事，始終保持低調，與顏家也有一定的默契，朱立倫近期更先後與顏寬恒、顏清標私下會面，就是希望把提名的格局做好。
至於讓顏家決定投入選戰的關鍵點，主要是自林靜儀宣布參選後，綠營側翼連日猛攻顏家，包括直指顏家欠6000萬且脫產不還，比陳柏惟被肇逃更惡劣，也猛攻顏家黑道背景等黑歷史，綠營搭配側翼攻擊顏家，有些內容並非事實，還打到在地信仰，已經引發中二選民的反感，讓顏家不得不戰。
另外，林靜儀只會政治攻防、沒有經營在地經驗，相比之下，顏家的在地服務好，地方都希望顏寬恒再戰，這一點也讓顏家參選產生支點。
黑派大老顏清標、紅派台中市黨部主委林敏霖昨日下午北上到國民黨中央黨部與朱立倫會面，朱明確希望顏家能一起打拚，確定了顏家、黨中央在此役都不會缺席，今晚朱立倫也將南下合體顏寬恒宣布參選，展現氣勢與團結，「這一戰國民黨絕對不能輸。」
在3Q被罷免後神隱多日的顏寬恒，5日在臉書貼文也透露出了端倪，他發自己最擅長的選民服務文，主角是遭集體虐殺的台中20歲粗工，顏親自協助身後事；未來顏寬恒就是會延續在地服務的優勢，主打在地、民生，組織陸戰，對戰空降的林靜儀。
據了解，國民黨原訂17日將徵召中二選區人選，也因著顏家意願明朗，能讓時序推進，國民黨最快在明日中常會上，就會直接徵召顏寬恒投入選戰。