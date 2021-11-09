製卡成本翻倍！全球首發禮物晶片卡、銀行祭最高20%回饋
隨著本土疫情趨緩，看好後續消費爆發力，國內發卡銀行也紛紛搶發新卡，更有銀行推出全球首張禮物晶片卡，還是一張主打高現金回饋的信用卡，不僅交通旅遊刷卡最高可享20%現金回饋，也看準台灣人愛買保單，提供保費刷卡最高1.5%現金回饋，登錄可再享12期分期零利率。不過，由於禮物晶片卡技術門檻較高，目前是透過國外製卡，製卡成本相對也高，為一般晶片卡的兩倍，因此，目前銀行採限量發行4000張，待國內製卡技術成熟，才有可能普及化。
記者顏真真/台北報導
2021-11-09 20:09:48
因應疫後新常態生活來臨，聯邦銀行推出「幸福M卡」，除發行一般晶片卡，若透過線上辦卡還可擁有全新製卡技術、限量發行的禮物晶片卡。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，為了提升交易安全性，這也是全球第一張正式採用特殊晶片的萬事達卡信用卡，透過萬事達卡與Smartflex Technology獨家智能科技晶片技術共同合作，改革傳統嵌入式晶片模組可能被整塊撬走的疑慮，而此一變革，也讓未來的信用卡晶片不再侷限舊有的方框形式，可根據產品訴求、特色，客製化專屬晶片造型。
至於這張禮物晶片卡有什麼不同？主要差異在於目前一般晶片信用卡是在卡面挖一個洞放進晶片，但這禮物晶片卡則是一體成型，且形狀也不是傳統方方的，更不用挖洞再放入晶片，相對也更安全，可減少被盜刷風險。不過，因目前只有國外有這製卡技術，製卡成本相對也較高，為一般卡的2倍，因此目前採限量發行，至於何時能普發？聯邦銀行表示要等國內製卡技術成熟。
不過，聯邦銀行看好後疫情時代的的消費力，總經理許維文預期今年底明年初應可恢復正常生，而根據歐美經驗，解封後，刷卡消費金額會有爆發性成長，約成長150%，因此聯邦銀也看好國內疫後消費力，此時推出強調高現金回饋卡的「幸福M卡」正是時候，並希望年底發卡可衝10萬卡。
聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容則進一步出，後疫情時代，不僅全台各地景點排隊人潮湧現，根據旅遊業者統計，與三級警戒期相比，訂房量已大幅成長，顯見悶壞了的台灣人對於外出旅遊更具積極性。而新推出的「幸福M卡」，也是幸福御守卡進升級版，除了保險活動升級，另強化國內交通旅遊回饋，除享刷卡交易國內1%、國外3%現金回饋無上限外，更提供旅遊所需之交通、訂房、旅行社刷卡消費最高6%現金回饋，而新戶核卡後30日內，再加碼14%，交通旅遊刷卡消費最高可享有20%現金高回饋。