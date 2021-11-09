雪莉感謝市長關心黃偉哲要求加強公車運輸無障礙乘車服務

「輪椅女孩雪莉」 日前在臉書 分享在台南搭公車的不愉快經驗，台南市長黃偉哲於第一時間向雪莉致歉，並指示交通局立即聯繫與檢討改進。今（ 9 ）日更邀集台南市 5 家公車客運業者、身心障礙者權益保障推動小組委員邱麗夙、台南市無障礙協會理事長林昭坤、台南市腦性麻痺之友協會理事長林玉琴等相關代表，共同檢視大台南公車無障礙服務 SOP ，希望營造更友善的無障礙搭車環境。

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▲黃偉哲視察大台南公車無障礙服務（圖／記者林怡孜攝，2021,11,09）

「輪椅女孩雪莉」因為搭公車時被司機質疑她使用電動輪椅的經驗不夠，口氣不佳且貌似嘲笑，造成她不快的搭乘經驗。黃偉哲表示，對於雪莉不愉快的公車體驗，已在第一時間表達深深的歉意，但除了道歉外，更重要的是檢討。公車的硬體設施及司機服務態度都應該加以改善，希望大家都能夠更富同理心，友善面對身障或動作較慢的朋友，予以協助及包容。

交通局長王銘德表示，台南低地板公車斜坡板皆符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」（渡板坡度約 15-25 度），並可搭載輪椅輔具（含電動輪椅）。有關 11 月 7 日發生公車對「輪椅女孩雪莉」服務不佳事件，經調閱行車影像，駕駛員確有未落實服務流程之情形，將依 《 公路法 》 裁罰 9000 元，並加強輔導及教育訓練。

公共運輸處秘書劉佳峰指出，無障礙服務與安全均列為每年度公車服務重點課題，除持續不定期派員稽查外，也已於公車評鑑作業中將低地板公車服務流程納入重點評鑑項目，要求客運業者加強公車運輸無障礙乘車服務。交通局也要求各家客運業者明確訂定針對駕駛員服務行動不便旅客獎懲措施，以鼓勵駕駛員正向積極服務身障朋友。如有遭投訴服務不佳且查證屬實，則加重處分或不適任者汰除。