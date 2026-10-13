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中籤繳費步驟：

至會員專區「我的訂單」確認訂單資訊，並點選「立即付款」完成繳費。 確認付款方式，建議選擇「ATM虛擬帳號」避免刷卡失敗；信用卡付款若顯示為「付款確認中」，須等待發卡銀行回傳繳費狀態，若信用卡交易失敗，請於繳費期限內點選「重新付款」完成繳費，超過繳費時間尚未付款，將自動視為放棄購買。（選定付款方式結帳後無法變更付款方式， 請確認付款方式後再結帳）⚠️ 提醒：刷卡交易有付款失敗之可能，繳費後皆須等待金流端確認付款狀態，勿過於接近截止時間繳費。 訂單付款狀態顯示為「已付款」表示付款成功。

取票方式：ibon機台取票

12月12日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月12日（六）21:30

12月13日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月13日（日）21:30

12月15日（二）場次：12月2日（三）09:00 至12月15日（二）22:30

12月18日（五）場次：12月2日（三）09:00 至12月18日（五）22:30

12月19日（六）場次：12月2日（三）09:00 至12月19日（六）21:30

12月20日（日）場次：12月2日（三）09:00 至12月20日（日）21:30

ibon取票流程：

於ibon機台點選「訂票」→「售票系統」→「取票」→「Ticket Plus遠大售票系統」。 請依照系統畫面指示，分別輸入「手機號碼」及「取票號碼」，並列印取票繳費單。（取票號碼，可於「我的訂單」查詢） 拿繳費單至該門市櫃台付款及取票。

Hebe田馥甄《要去什麼地方》演唱會將於12/12、12/13、12/15、12/18、12/19、12/20一連六天在台北小巨蛋開唱，門票採取名登記抽選制，10/6至10/8開放登記，並於，否則即使抽到也是空歡喜一場；而沒抽中的人也別灰心，10/15公布第二輪抽選結果。田馥甄將突破個人紀錄，在台北小巨蛋舉辦6場演唱會，為了杜絕黃牛，這次門票採實名抽選制，今中午12:00公布第一輪抽選結果。中選者將陸續收到EMAIL及簡訊通知，並於「我的訂單」頁面顯示中選成功待繳款，未中選者則不另行通知。而中選者記得於10/14（三）晚間18：00前完成繳費；沒抽中的人也別氣餒，10/15中午12：00將進行第二輪抽選，若還有剩餘票券，則於10/18日中午12：00 開放一般販售。田馥甄日前受訪時坦言自己也不知道連唱六場會怎樣，再加上這次新歌難度非常高，讓她有些擔憂。不過每次都會聽到歌迷哀嚎買不到票，所以想替歌迷試試看，也當作是給自己的挑戰，被問到如果6場全部都賣完是否會再加場？田馥甄笑回：「我盡量努力給予，但大家也要學會知足。」➤中選者，若已結帳者請依照此活動退票規定申請退票，➤整筆訂單須一起結帳，無法於中選後分開結帳，若有部分票券無需使用，請於整筆訂單結帳後於退票期限內依本活動退票規定申請部分票券退票。