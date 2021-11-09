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顏清標親上火線喊話某主持人：過去妳是怎麼拜託我的？

▲顏清標今在兒子顏寬恒的記者會後，親上火線反擊近來指控。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
▲顏清標今在兒子顏寬恒的記者會後，親上火線反擊近來指控。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-09 21:48:34

大甲鎮瀾宮董事長顏清標，今在兒子顏寬恒宣佈參選的記者會後，親上火線反擊近來指控。顏清標說，鎮瀾宮前董事長王金爐的兒子王清林從美國打電話向他道歉，指被主持人惡意引導；至於與前沙鹿鎮長陳孟森的債務糾紛，他指投資事業本就有賺有賠，「大陸賠錢的他怎麼不講？」他並喊話近來頻繁攻擊的主持人：「過去你是怎麼找人拜託我的？」記者追問往事，顏清標笑而不答。

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幕僚透露，顏清標講的主持人有兩位，其中一位曾涉及虐待事件，當年擔心事件曝光有損形象，請顏清標幫忙壓下來，如今被恩將仇報，「受害者看不過去，已經隔海和我們聯絡，要爆大家來爆啊！」
 

▲顏清標講到某主持人，忍不住動氣說：「過去你是怎麼找人拜託我的？」（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
▲顏清標講到某主持人，忍不住動氣說：「過去你是怎麼找人拜託我的？」（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
顏清標今晚（9日）在兒子顏寬恒宣佈參選中二選區的記者會後，拿著兩張講稿獨自坐在發言席。針對外界對他的指控，他強調自己不是個欠債不還的人，「年輕時我與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，我擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。

投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，因為他們知道我名下土地沒有借錢，希望拿我的土地擔保融資，後來公司破產，我作保的土地就被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解我的朋友，一定能深刻體會我現在的心情，公道自在人心、我不想多作回應。

至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨、對本人的汙衊，更是子虛烏有。前董事長王金爐的兒子王清林，在11月7日早上從美國打電話給我，說他要跟我道歉，沒有針對我的意思，就可以明白這是有心人亂作文章而已。」
 

▲江啟臣（左）、盧秀燕、顏寬恒三人攜手，象徵台中紅黑派大團結。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
▲江啟臣（左）、盧秀燕、顏寬恒三人攜手，象徵台中紅黑派大團結。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.09）
顏清標唸到「有心人」時越來越氣，翻頁的手還不斷發抖，開始脫稿演出：「這個主持人在需要我的時候，來到服務處、來到鎮瀾宮拜拜，她是拜假的嗎？我當省議員期間，王清爐先生一再請我戶籍遷過去（大甲），我沒有答應，我會跟人家爭嗎？不然他兒子怎麼會打電話跟我道歉？就是主持人引誘他的！沙鹿人都知道我顏清標，會那麼惡劣、那麼惡質嗎？」

他並喊話「那位主持人」：「就讓選舉歸選舉、媽祖歸媽祖，你香插不正、插歪的，還要在媽祖前斬雞頭幹什麼？過去你是怎麼找人拜託我的？這幾天對我的家人舖天蓋地，只差沒將我阿公阿媽和媽媽祖墳挖出來而已，這樣搞，我爸爸凍未條啦！」最後他豪氣喊話：「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰！」

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2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

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