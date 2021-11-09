顏清標親上火線喊話某主持人：過去妳是怎麼拜託我的？

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顏清標今晚（9日）在兒子顏寬恒宣佈參選中二選區的記者會後，拿著兩張講稿獨自坐在發言席。針對外界對他的指控，他強調自己不是個欠債不還的人，「年輕時我與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，我擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。
投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，因為他們知道我名下土地沒有借錢，希望拿我的土地擔保融資，後來公司破產，我作保的土地就被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。
我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解我的朋友，一定能深刻體會我現在的心情，公道自在人心、我不想多作回應。
至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨、對本人的汙衊，更是子虛烏有。前董事長王金爐的兒子王清林，在11月7日早上從美國打電話給我，說他要跟我道歉，沒有針對我的意思，就可以明白這是有心人亂作文章而已。」
顏清標唸到「有心人」時越來越氣，翻頁的手還不斷發抖，開始脫稿演出：「這個主持人在需要我的時候，來到服務處、來到鎮瀾宮拜拜，她是拜假的嗎？我當省議員期間，王清爐先生一再請我戶籍遷過去（大甲），我沒有答應，我會跟人家爭嗎？不然他兒子怎麼會打電話跟我道歉？就是主持人引誘他的！沙鹿人都知道我顏清標，會那麼惡劣、那麼惡質嗎？」
他並喊話「那位主持人」：「就讓選舉歸選舉、媽祖歸媽祖，你香插不正、插歪的，還要在媽祖前斬雞頭幹什麼？過去你是怎麼找人拜託我的？這幾天對我的家人舖天蓋地，只差沒將我阿公阿媽和媽媽祖墳挖出來而已，這樣搞，我爸爸凍未條啦！」最後他豪氣喊話：「顏家不畏戰、不懼戰、接受挑戰！」