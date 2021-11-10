竹縣深耕道路品質 打造幸福120線

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其中一案—浪漫台三線丘陵水岸景觀大道工程由中央補助1.8億元，已於今年7月完工，本案除進行路面品質改善、電桿及管線下地工程以及道路綠化植栽外，結合五龍社區公園重新整建，並將沿線路側既有護欄清洗上色並加上油桐花與螢火蟲圖案，打造具在地特色的綠色廊道，提昇本路段道路整體之服務品質。
本案道路位於國三竹林交流道東側，為縣道120線12K+100~18K+000路段，全長5.9公里，主要位於芎林鄉境內之富林路，本路段往西可至竹北，往東則銜接台3線至內灣、尖石等地，並為國道3號竹林交流道之聯絡道，是芎林地區進出國三的門戶，具有相當重要的交通運輸功能。
此外，透過內政部補助及自籌縣款3.6億執行的前瞻建設竹北亮點計畫工程（新竹縣竹北市道路優質化及環境提升計畫）也於今年9月接續完工，透過光明六路東一段、東二段及自強南、北路道路設施的整建、綠色生態路網及自行車道建置、人行道及無障礙系統的設置改善、號誌共桿及標誌整合，提升道路交通運作效率與安全性，打造竹北市優質示範道路。
新竹縣政府工務處長林鶴斯提到，除亮點計畫工程，為讓改善路段更加完善及美觀，工務處也請開口合約廠商將縣道120線從起點端光明六路串連光明六路東一段、東二段路段，一併將分隔島緣石進行改善及美化。光明六路通過國道一號下方的涵洞內，兩側既有燈箱牆面也已完成美化，增添彩繪藍天與象徵客家庄的油桐花，盼讓用路人經過該路段就清楚知道來到新竹縣，優化門面美觀。
林鶴斯說，今年縣府也向中央爭取到120線9K+950~10K+650及11K+580~12K+050道路及附屬設施改善工程經費，目前已準備發包，總經費約4千萬，2路段即為富林路新中正橋至103巷之間路段以及富林路竹林交流道至文橫路間路段，將補足浪漫台三線丘陵水岸景觀大道工程未改善的部分路段，預計明年7月底完工，讓該路段更加完善。