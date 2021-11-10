反制中國干預　歐洲議會擬參照澳洲訂定反滲透法

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐洲議會的報告草稿指出，「中國統戰部」等專制國家機構對外實行政治干預的問題，已引起歐洲議會關注；歐洲議會宜參照「澳洲和紐西蘭對付（中國）統戰部的經驗」。
關於專制國家針對民主國家實行政治干預的問題，澳洲參議員、國會安全暨情報委員會（Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）主席派特森（James Paterson），昨天透過視訊向歐洲議會發表演說，呼籲歐盟與澳洲等價值觀念相近的國家合作。
派特森指出，民主國家必須能夠辨識來自專制國家的政治干預手段和威脅，而且必須盡一切辦法予以反制。
派特森提醒，隨著科技日益進步，專制國家對外實行政治干預的手段也變得更為精密，所造成的傷害也更大。
派特森解釋，澳洲訂立「外國影響力透明法」的目的，是要讓外國勢力試圖影響澳洲政府的活動性質、涉及的層級，以及活動範圍等事項，全部保持透明公開。
派特森提到，「外國影響力透明法」規定須申報的外國代理人活動，包括遊說、媒體工作，以及一般財務支出。
派特森又提到，澳洲政府於2018年，禁止華為和其他與中國政府有關係的「高風險」電信企業參與澳洲的5G網路業務，有關禁令「保障我們（澳洲）的數位主權」；另外，隨著澳洲傳出一連串涉及來自中國人士的政治捐獻醜聞後，澳洲於2018年禁止政黨接受外國的政治捐獻。
派特森還提到，澳洲於2020年通過「澳洲對外關係（州和領地協議）議案2020」（Australia's Foreign Relations〔State and Territory Arrangements〕Bill 2020），授權聯邦政府可阻擋地方政府和各大學與外國簽訂違背國家利益的協議。他解釋，通過該法的目的，是要反制專制國家試圖分化澳洲聯邦和地方政府的手段，尤其是中國的「一帶一路」計畫。
澳洲國會於2018年通過兩項反滲透法，「外國影響力透明法」就是其中之一；而另一項則是「間諜與外國干預法」（Espionage and Foreign Interference Act 2018）。
澳洲「外國影響力透明法」規定，任何機構或個人如果替外國政府在澳洲從事任何代理人活動，但又未主動向澳洲政府登記申報的話，即觸犯刑法，最高可被判處5年有期徒刑。（編輯：陳惠珍）1101110