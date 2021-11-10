影／眼尖警巡ATM　識破老梗阻詐騙

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中壢警方指出，自強派出所員警尤威翔、李冠毅於昨日17時40分許巡簽轄區永豐銀行ATM時，發現一名男子神情緊張，員警上前關心，發現男子正遭詐騙集團誤導，該男子稱一名女子自稱東森購物平台打電話給他，稱因系統遭駭導致男子變成經銷商，有錯誤金額1萬1,400元錯誤轉入其帳戶，又稱日前消費刷卡有遭人盜刷，爰轉接自稱台新銀行專員，過程中要求男子不得掛掉電話，並持續確認周遭有無其他人，指引男子不要前往超商改至銀行ATM依指示匯款。
員警進一步向男子詢問，才知道男子今年6月透過電視購物台購買食品，下單、取貨、付款過程都沒有任何問題，沒料到隔幾個月詐騙集團便趁虛而入；來電誆稱男子刷卡資料遭駭也遭人盜刷，誘騙男子前往ATM提款機操作，所幸巡邏員警巡簽時即時發現有異，趕緊阻止，男子聽完員警的說明與回想詐騙歹徒對話內容，才恍然大悟，慶幸自己能遇到眼尖與熱心的員警幫他阻詐。
中壢警分局長陳百祿呼籲，詐騙集團的詐騙手法層出不窮，若遇到要求依照指示操作ATM或含有不明連結的簡訊等可疑訊息，一定要謹記反詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，共同提高防詐警覺，反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。