特企 /XQ全球贏家推新功能打造選股策略 抓住大戶動向！
近年來隨著海外金融科技（FinTech）的熱潮，台灣也有不少FinTech公司推出各項服務，在股市投資方面，有多家FinTech公司轉身投入網路證券的行列，希望追隨Robinhood及富途的腳步，成為新世代的電子券商。成立21年的老牌金融資訊業者嘉實資訊，則另辟蹊徑，打造訂閱制的投資型APP「XQ全球贏家手機版」（以下簡稱XQ APP）。
XQ APP推出訂閱制的「台股模組」，包含「贏家選股」與「大戶買賣力」兩大功能。不論股市新人還是投資老手，皆可在手機上創設選股策略、查看個股籌碼，並使用各種嘉實資訊設計的獨特即時籌碼指標，降低做功課的時間，更精確的掌握進出場時機。台股模組的「贏家選股」功能，提供價量、籌碼、財務等300種選股策略，投資人也可自訂100組選股策略，並針對策略回測勝率，以科學的方式提升投資效率；而「大戶買賣力」獨創逐筆搓合盤中指標，讓投資人盤中掌握大戶多空方向，不必等到交易所公佈主力買賣超數據，便可在盤中掌握大戶的操作動向。
XQ全球贏家致力讓投資更加便利，APP支援多家券商帳號下單，只要擁有統一綜合證券、群益金鼎證券、華南永昌綜合證券、國票綜合證券四家券商任一帳號，即可免註冊登入，直接下單。投資人不需在各券商APP之間繁瑣切換，可直接在XQ APP上看盤與下單。
XQ全球贏家擁有強大的資料庫，APP免費提供上百種選股策略與指標、特別報價功能及模擬交易。而新推的「台股模組」可於應用程式內購買，每月300元，平均下來每天只要10元，且桌機、手機都能使用，讓投資人簡單掌握個股買賣點。現在只要在官網輸入官方優惠碼「@XQ8899」，第一個月還可折抵100元。
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