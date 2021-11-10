《比悲傷》十大金句催淚　范少勳預約王淨下輩子

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其他角色金句也動人，例如第六集袁艾菲的角色「麗娜」說：「我曾經以為，單方面用盡全力去愛上一個人，是最悲傷的事。但在我遍體鱗傷後，我才發現，原來要用盡全力去遺忘那份愛，才是比悲傷更悲傷的事。」以及A-LIN說：「我以為K和Cream的歌，它背後的故事，是這世界上最傷心的事。後來我才明白，當這個故事被遺忘，情歌卻被孤獨地留下來，那才是比悲傷更悲傷的事。」其實也是呼應電影版所描述被留下來的，「人，一旦習慣了孤獨，那纔是比悲傷更悲傷的事。」
白潤音和邵雨薇的母子故事，也感動不少觀眾，白潤音飾演的「可樂」對媽媽所說的話，句句真摯催淚，「我就是怕我以後不在了，妳就沒有別的家人了嘛」、「我不知道另一個世界是什麼樣子，我一定會迷路，不知道怎麼回家看你們」、「我雖然有把我們家的地址背得很熟，但是妳還是幫我寫下來，放在口袋裡好不好？這樣不管另一個世界有多遠，我都還是能找到回家的路，回來看妳了」。
而隨著周興哲宣傳曲《你不屬於我》MV曝光，搭配影集版白潤音、邵雨薇的溫馨親情互動畫面，影迷更發現原來王柏傑所飾演柏翰在第十集就以金句暗示影迷：「他只是看不到我們，我們也看不到他而已，就只是住在不同的世界，只要我們每天想著他，他就不會孤獨了。」暗喻著周興哲所扮演的角色，看似是天堂使者守在老婦人身邊，其實就是可樂所化身的長大形象，在守護著媽媽。
不僅影迷被《你不屬於我》MV所感動，邵雨薇也在社群表示「原來在另一個世界的可樂，一直在等待接媽媽走，不小心又哭了，好好聽的歌，好感人的故事。謝謝孝謙導演把可樂故事完成，謝謝周興哲感動的歌。」而飾演可樂的白潤音也表示：「沒想到MV這麼好哭，而且看完MV發現周興哲也是左撇子、單眼皮。」他說同學們很多人是周興哲粉絲，大家都傳訊給他說因為MV看了影集。