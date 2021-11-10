HUR爆為了她買「別墅」　神祕限定團員曝光

知名電商平台舉辦的演唱會於今（10）日晚於台北小巨蛋登場，te壞特、閻奕格、呂士軒、阿達等都是表演藝人，引人注意的是，閻奕格為了今天表演，還邀來神祕嘉賓－新生代女團HUR同台尬舞。而在演唱會開始前，HUR受訪時，團員席子淇爆料隊長利善榛替貓女兒買了個「貓別墅」。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-10 20:20:56
HUR這次與閻奕格一起合作她們的出道單曲《Pain Killer》，團員直言這個舞蹈已經排練了1年，為了與閻奕格同台，還特別把舞蹈改編成不一樣的版本，希望能給大家耳目一新的感覺。
這次的演唱會主辦單位是電商平台，談到網購經驗，HUR團員裴頡表示不敢估算價格，買了許多家電商品，如烤箱，更坦言：「今年是花最多錢的一次。」成員席子淇在團體擔任服裝師，所以最近購入了許多打歌服，她也爆料，有一次陪隊長利善榛去寵物點買貓砂，沒想到對方竟然買了一個「貓別墅」，讓她超傻眼，利善榛則驕傲的說：「我很愛我的（貓）女兒。」
此外，呂士軒、阿達也將在演唱會上合體表演，談到網購經驗，呂士軒表示去年花了1萬元買了副墨鏡，結果因為不適合自己，結果墨鏡就這樣放著生灰塵。至於奪得今年金曲獎「最佳新人」的壞特受訪時除了提到在雙十一買了許多貓的相關用品。