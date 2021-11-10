COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

HUR爆為了她買「別墅」　神祕限定團員曝光

▲HUR與閻奕格（中）組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲HUR與閻奕格（中）組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-10 20:20:56

知名電商平台舉辦的演唱會於今（10）日晚於台北小巨蛋登場，te壞特、閻奕格、呂士軒、阿達等都是表演藝人，引人注意的是，閻奕格為了今天表演，還邀來神祕嘉賓－新生代女團HUR同台尬舞。而在演唱會開始前，HUR受訪時，團員席子淇爆料隊長利善榛替貓女兒買了個「貓別墅」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
HUR這次與閻奕格一起合作她們的出道單曲《Pain Killer》，團員直言這個舞蹈已經排練了1年，為了與閻奕格同台，還特別把舞蹈改編成不一樣的版本，希望能給大家耳目一新的感覺。

▲HUR與閻奕格組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲HUR與閻奕格（中）組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
這次的演唱會主辦單位是電商平台，談到網購經驗，HUR團員裴頡表示不敢估算價格，買了許多家電商品，如烤箱，更坦言：「今年是花最多錢的一次。」成員席子淇在團體擔任服裝師，所以最近購入了許多打歌服，她也爆料，有一次陪隊長利善榛去寵物點買貓砂，沒想到對方竟然買了一個「貓別墅」，讓她超傻眼，利善榛則驕傲的說：「我很愛我的（貓）女兒。」

▲HUR與閻奕格組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲HUR提到站上台北小巨蛋舞台很緊張。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲HUR與閻奕格組限定組合，一起表演單曲《Pain Killer》。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲HUR爆料超扯的購物經驗。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
此外，呂士軒、阿達也將在演唱會上合體表演，談到網購經驗，呂士軒表示去年花了1萬元買了副墨鏡，結果因為不適合自己，結果墨鏡就這樣放著生灰塵。至於奪得今年金曲獎「最佳新人」的壞特受訪時除了提到在雙十一買了許多貓的相關用品。

▲呂士軒、阿達帶來合作舞台。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲呂士軒（左）、阿達帶來合作舞台。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲壞特透露已經賺進第一桶金。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）
▲壞特透露已經賺進第一桶金。（圖／記者陳明安攝 , 2021.11.10）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀