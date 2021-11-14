高雄房市「漲聲」迎接台積電　楠梓預售屋價1年內上揚1成

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除了成屋市場表現亮眼，高雄預售市場價格也跟著「聞積起舞」。台灣房屋集團趨勢中心觀察，楠梓區今年交易預售案的實價登錄資料顯示，指標案如「聯上捷運之星」，今年初的10樓交易單價約為14.9萬，而9月份最新單價達16.5萬，1年不到價漲1成；另外，建案「銳揚天鵝堡」13樓頂樓戶交易，今年初單價18.4萬，9月同棟同樓層最新交易已達24萬，若兩戶銷售條件相當的情況下，光看帳面價已增3成。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電是台灣產業發展指標，護國神山不僅扮演產業推手，落腳之處也成為房市向上發展的風向球，如今確定設廠，無疑是讓高雄房市發展吃下一顆定心丸，先前還對台積電到高雄抱持觀望態度的民眾，也沒有時間再玩「猶豫遊戲」了；不過房市價量表現，仍以市場需求為支撐，只要區域地段佳、機能優，多能獲得置產族懷抱。
▲楠梓區預售案房價。（圖／台灣房屋提供）
9日晚間台積電設廠高雄消息一出，也為高雄房仲業掀起震盪，就有房仲業者原本當晚就要成交的案件，屋主看好後市，立馬改變主意封盤停售，業者百萬業績一秒就飛走。
台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，台積電設廠高雄議題發酵的這幾個月，從住宅、土地、廠房等物件，整體交易都比以往更加活絡，交易更出現屋主漲價、封盤停售，甚至開價就是成交價，議價幅度縮小的情況，不僅楠梓區，整個高雄市場都有此現象。
馮紹清也說，高雄本身就擁有深厚的產業發展條件，台積電進駐是為高雄房市更添柴火，對房市價量發展定有助攻效應。
張旭嵐說，過去產業園區促進區域不動產發展的案例頗多，包括內科點燃了內湖和大直房市和商辦市場，竹科帶旺竹北成為新天龍國，都在在凸顯了科園新貴對房市和商圈的帶動作用，因此在台積電有意設廠之際，不少置產族群，就率先嗅到了楠梓、橋頭等地未來的租賃和購屋買氣，早早出手卡位，如今拍板敲定，在2024年員工正式進駐生產之際，房價不排除再迎來1到2成的增幅。