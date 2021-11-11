北北基低溫特報！輻射冷卻入夜發威 清晨低溫跌破7度
受東北季風及輻射冷卻影響，中央氣象局今（11）日發布北北基7縣市低溫特報，北部氣溫偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生機率，苗栗縣造橋測站在清晨僅6.6度，創入冬以來最低溫。
編輯中心／綜合報導
2021-11-11 06:42:59｜2021-11-11 06:53:05
中央氣象局凌晨發布入冬以來首發低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣亮起黃色燈號，平地最低氣溫低於10度。氣象局表示，今日受東北季風及清晨輻射冷卻影響，中部以北及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。
根據氣象局天氣測站資料顯示，今日平日最低溫跌破7度超低溫，苗栗縣造橋測站6.6度、新竹畜試測站和新竹縣峨眉測站均為6.8度。氣象局長鄭明典也提醒，超強的輻射冷卻作用在夜晚開始發威，籲請民眾多多留意保暖。
氣象局指出，今日為這波東北季風最冷的時候，白天中部以北及東北部低溫只有13到15度，其他地方在17度上下，空曠地區會再低一些；桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21到23度，中南部高溫可以來到28度左右，但日夜溫差大、差距至少10度以上。（編輯：林莞茜）