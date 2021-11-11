朱立倫指用政府力量對抗民意　綠營：說法不道德

4大公投下個月將登場，國民黨主席朱立倫今（11）日表示，民進黨資源無限，是用政府力量和無盡資源跟民意對抗。立法院民進黨團今召開記者會，副幹事長蔡易餘說，朱立倫說法非常不道德，且朱自己對公投立場曖昧不明，現在又指責民進黨中央的努力，非常諷刺。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-11 11:26:03
蔡易餘說，公投宣傳是民進黨中央黨部供公職黨職製作看板、文宣，公投說明會除了希望立委舉辦外，地方民代也可以辦小場次說明會，因為這次公投攸關台灣未來，呼籲民眾投下4個不同意。
副幹事長黃世杰表示，政府公投法定反方，政府本來就有一定角色，這些民進黨辦理的宣傳場次沒有用到政府資源，是民意代表、黨公職自己舉辦。國民黨其他政黨也都利用公投機會做很多宣傳，國民黨也要辦1218場，難道這就是在跟民意對抗嗎？這些都是爭取支持，朱立倫批評是無的放矢。
幹事長劉世芳說，國民黨要製造民進黨有錢、大撒幣樣子，其實民進黨從立委、議員、里長希望加入宣傳，民進黨的5700萬元預算是補助相關費用，但其實很有限，不過基層熱烈程度讓人想再多辦，因此像是蔡易餘辦8場，中央只補助1場。
劉世芳說，不管藍綠明年要加入選舉的參選人，都藉由公投場合現身，這加成效果宛如氣旋會越來越多，也要問代表公投同意方最大在野黨的國民黨，1218場排好了沒有，在哪辦也可以讓大家知道，這是民意與民意的對決。