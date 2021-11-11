接種新冠疫苗後不敢看牙？代價可能是蜂窩性組織炎

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陳先生因牙齒疼痛至牙科診所就醫，牙醫師診斷其蛀牙已經感染到牙神經，需要注射麻藥執行根管治療，但陳男因為誤信網路謠言，認為此時若施打牙科麻醉藥會有生命危險，因此拒絕牙醫師的診療建議。
一周後陳先生來到聖保祿醫院急診，經會診牙科，牙科主任徐偉軒醫師發現陳先生的牙根尖病菌感染，引發右臉頰區蜂窩性組織炎，臉頰、下巴腫脹像豬頭，無法進食，故緊急為其注射消炎針，並留院觀察治療5天。
聖保祿醫院牙科主任徐偉軒醫師表示，頭頸部的蜂窩性組織炎常常與口腔有關，尤其牙齒因蛀牙或牙周病引發細菌感染時，若蔓延至深部組織間隙，容易造成蜂窩性組織炎；建議應儘快就醫，由專業醫療人員診斷感染的來源，並以藥物如抗生素控制症狀。如果是因為牙齒造成的感染，就必須配合醫師安排，待急性症狀緩解後，做相對應的牙科治療。
徐偉軒主任指出，COVID-19疫情嚴峻時，民眾因害怕感染而不敢就醫，隨著疫情趨緩及國人疫苗注射覆蓋率提高，有需求的病人已多數回牙科求診。至於網路上關於注射COVID-19新冠肺炎疫苗後，不可以做牙科治療的謠言，目前牙醫學會並沒有任何關於接種新冠疫苗後，不適宜進行牙科局部麻醉治療的建議，亦無接種疫苗後，接受牙科麻醉致危害生命之病例報告。由於注射疫苗的機制，主要誘發身體的免疫反應，建議接種疫苗後，可以先休息2～3天，待疫苗注射後的相關症狀緩解，再至牙科進行治療。