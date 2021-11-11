中國雙11快遞驗出新冠病毒！男收「涉疫包裹」還被迫隔離

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綜合中國媒體報導，家住山東濟南的王新收到開頭寫著「浩匯商貿」的簡訊，告知公司有人染疫，翻看了自己的購物訂單紀錄，果然發現自己曾收到該公司寄自河北晉州的包裹，當天晚上就接到社區電話要求進行核酸檢測並居家隔離一周，目前已經隔離了六天且與家人核酸檢測結果均為陰性。
無獨有偶，濟南的趙小松也接到同家公司發來的簡訊，另外一名家住湖南長沙的網友，則在拆封這家公司寄出的涉疫網購商品後，健康碼就從正常的綠色，轉變成警示的黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需要居家隔離一週。
不過報導也提到，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍認為，通過「短時間的接觸快遞，被感染的機率很低」，南京疾控專家則提醒民眾領取包裹時可以注意三點，包含「取快遞時要戴口罩，做好手部衛生」、「減少與派件人的接觸，取完快遞迅速離開」、「快遞噴消毒劑後，要等一會再帶回家，進門前可先將外包裝分類丟到垃圾筒」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。