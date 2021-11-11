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中國雙11快遞驗出新冠病毒！男收「涉疫包裹」還被迫隔離

▲今年中國「雙11」購物節不僅買氣下降，還碰上新冠病毒，有民眾收到「涉疫包裹」被迫在家隔離一週。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年中國「雙11」購物節不僅買氣下降，還碰上新冠病毒，有民眾收到「涉疫包裹」被迫在家隔離一週。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-11 16:48:40

每年中國「雙11」購物節成交金額都能引起外界關注，不過今年除了買氣下降外，還碰上染疫危險。自11月以來，內蒙古、河北等地有網購商品經檢驗發現核酸檢測陽性，山東還有網友分享自己因為收到涉疫包裹，健康碼變為黃色被迫居家隔離一周。

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中國自10月中旬爆發新一波新冠疫情，而11月開始，在內蒙古自治區二連浩特市、錫林浩特市與河北省晉州市等地，都傳出由當地寄出的網購包裹新冠病毒檢測結果呈陽性。當局懷疑起源來自位在河北省晉州市的「浩匯商貿」公司聚集性疫情，而該公司發送的多批「雙11」商品已透過快遞流入山東、河北、浙江、湖南、廣西、甘肅、陝西等省區。

▲中國雙11趨冷且染疫 有人收件後被通知隔離
▲中國河北一家公司因為爆發群聚感染，就連快遞出去的商品也染上病毒。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
綜合中國媒體報導，家住山東濟南的王新收到開頭寫著「浩匯商貿」的簡訊，告知公司有人染疫，翻看了自己的購物訂單紀錄，果然發現自己曾收到該公司寄自河北晉州的包裹，當天晚上就接到社區電話要求進行核酸檢測並居家隔離一周，目前已經隔離了六天且與家人核酸檢測結果均為陰性。

無獨有偶，濟南的趙小松也接到同家公司發來的簡訊，另外一名家住湖南長沙的網友，則在拆封這家公司寄出的涉疫網購商品後，健康碼就從正常的綠色，轉變成警示的黃色，並收到當地疾控中心的防疫提示，需要居家隔離一週。

▲中國「雙11」購物節。（圖／美聯社／達志影像）
▲有中國網友收到「涉疫包裹」後被要求在家隔離、進行核酸檢測。（圖／美聯社／達志影像）
不過報導也提到，中國疾病預防控制中心研究員王麗萍認為，通過「短時間的接觸快遞，被感染的機率很低」，南京疾控專家則提醒民眾領取包裹時可以注意三點，包含「取快遞時要戴口罩，做好手部衛生」、「減少與派件人的接觸，取完快遞迅速離開」、「快遞噴消毒劑後，要等一會再帶回家，進門前可先將外包裝分類丟到垃圾筒」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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