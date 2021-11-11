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柯文哲再預測：國際疫苗市場　12月起將從賣方市場變買方

▲台北市長柯文哲11日在議會進行總質詢時，預言12月起疫苗購買市場，將從原本賣方主導的「賣方市場」變為「買方市場」。（圖／記者丁上程攝，2021.11.04）
▲台北市長柯文哲11日在議會進行總質詢時，預言12月起疫苗購買市場，將從原本賣方主導的「賣方市場」變為「買方市場」。（圖／記者丁上程攝，2021.11.04）

記者丁上程／台北報導

2021-11-11 16:57:46

為了替台北市民眾施打第三劑疫苗，台北市政府方面先行編列28億預算，若屆時防疫指揮中心並未安排第三劑疫苗購買計劃時，北市府方面能夠有預算能夠進行採購。而台北市長柯文哲在議會接受質詢時，被問到該筆28億預算將採取發包的方式進行採購，在國際疫苗採購困難的情況下，恐怕會有疑慮。對此柯文哲則再度預言，表示12月起國際疫苗市場將從「賣方市場」轉變為「買方市場」。

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因應新冠肺炎疫情在全球蔓延的緣故，國際認證的疫苗相當搶手，甚至部分品牌的疫苗頻頻面臨缺貨的情況，必須得由政府去向醫藥廠商簽訂採購合約，且供應日程無法保證。也因為疫苗需求遠大於供給量，所以在市場上一直都是賣方主導的情況。

不過北市府編列明年的預算，其中28億預定要為台北市民採購第三劑疫苗，不過北市府方面卻打算採取公開招標的方式進行，民進黨台北市議員梁文傑就質疑，在疫苗缺乏、市場以「賣家市場」為導向的情況下，怎麼會有廠商會主動來投標？

對此柯文哲則大膽預言，表示過12月以後，全世界的疫苗就會變成買方市場。「議員，這個我就比你熟了。」柯文哲說，因為各大醫藥廠商的生產量，就會大於世界各國的需求量，屆時就會變成買方主導的市場。不過梁文傑並不買帳，強調接下來議會要審核市府總預算時，不可能因為柯文哲的一句預測而核可該筆預算。

對此負責疫苗相關事務的副市長黃珊珊則補充說明，表示已經向多個代理商洽詢過，市府方面也了解相關採購過程，現階段最主要的還是要看中央指揮中心的採購結果，才能確定北市府未來的計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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