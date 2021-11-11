高市加速3年內整治台積電用地　環署：採多區併行

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立法院衛環委員會今天邀請行政院環境保護針對「事業廢棄物處理及流向追蹤」進行專題報告，並備質詢。台灣民眾黨立委張其祿質詢表示，站在高雄的立場當然歡迎產業投資，然而該場址是高污染土地，不論是土壤、地下水，是很複雜的污染情形。
張其祿質疑，最初整治原訂是3個期程，由中油公司進行，並提出整治期程為民國106年至122年，才能解除列管；台積電進駐的消息出來後，整治工作已移轉高雄市政府進行，時程縮短為110年至113年，如何能大幅縮短整治時間；另外他也關心台積電進駐後，如何能避免空污超標。
環保署長張子敬答詢表示，由於高雄希望引進台積電，因此地方也願意協助中油盡快整治；環保署有補助地方經費，要求地方環保局善盡監督之責。
空污的部分，張子敬說，由於現地是空污總量管制區內，未來也必須依照法規取得空污抵換；本案是高雄市政府在推動，台積電也是跨國公司，相信他們都會依相關法規進行；環保署也會留意監督。
環保署官員告訴中央社記者，本場址在土壤部分是油品污染為主，地下水則可能會有苯污染；原先期程比較長的原因是最初還有一些設備尚未拆遷，另外中油原先的規劃是分區、分年進行，才會將期程拉長；高市府是採多區併行的方式進行，才能加速完成。
環保署指出，整個場址約273公頃，列管的污染場址約177公頃，未列管的部分如舊員工宿舍、行政大樓等，這些地區是否會在此次就提出開發計畫則要視高雄市政府安排；目前高市府的規劃是明年11月能完成部分區塊污染場址整治。（編輯：陳政偉）1101111