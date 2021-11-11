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因新冠沒打到疫苗！「這疾病」恐捲土重來　影響2千萬人

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，全球有2200萬幼童因為新冠疫情影響，錯過麻疹疫苗接種，恐造成下一波傳染病流行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，全球有2200萬幼童因為新冠疫情影響，錯過麻疹疫苗接種，恐造成下一波傳染病流行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-11 17:44:23

全球確診新冠肺炎病逝人數超過500萬，躍升全球第3大死因，且疫情傳播至今各國仍未完全控制。美國疾病管制與預防中心（CDC）昨（10）日則提出另一警告，指出近2年因為新冠疫情爆發，醫療資源重心轉移，全球有2200萬名兒童錯過麻疹疫苗接種，未來「麻疹」可能將成為最新一波的致命威脅。

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《CNN》報導指出，在2000年前，每年全球有逾百萬人死於麻疹，是傳染性最強的疾病之一，甚至比新冠病毒、伊波拉病毒（Ebola）、肺結核或流感的傳染性還要強，其中患者大部分都是兒童，不過隨著麻疹疫苗的普及，全球因感染麻疹而死亡的人數已大幅下降至每年約6萬多人。

根據CDC報告指出，在2017至2019年期間，全球麻疹病例有復甦跡象，但到了2020年一度呈現下降趨勢，不過這也是新冠疫情在各國大流行的開始，從2019年以來全球約有2200萬名兒童錯過接種麻疹疫苗的時間，突破近20年來的紀錄。

▲美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，全球有2200萬幼童因為新冠疫情影響，錯過麻疹疫苗接種，恐造成下一波傳染病流行。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球爆發新冠肺炎疫情，許多國家的麻疹疫苗接種計畫被迫延後。（圖／美聯社／達志影像）
CDC免疫部門主管凱恩（Kevin Cain）提到，全球許多傳染病學的醫療資源包含麻疹的疾病檢測、診斷，都被大幅移到新冠肺炎的因應措施上，導致大量兒童感染麻疹風險增加，嚴重的話恐將導致其他併發症甚至死亡。專家們警告，各國必須在開放國門、傳染風險提升前採取相對應的行動。

此外，世界衛生組織（WHO）的疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）表示，儘管各國盡速接種新冠疫苗相當重要，但全球爆發麻疹疫情的風險也在持續提升，常規性的疫苗接種必須獲得保障，「我們不該犧牲其他接種計劃來完成新冠免疫的目標，否則致命疾病只會從新冠換成其他感染病」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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