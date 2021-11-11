因新冠沒打到疫苗！「這疾病」恐捲土重來　影響2千萬人

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根據CDC報告指出，在2017至2019年期間，全球麻疹病例有復甦跡象，但到了2020年一度呈現下降趨勢，不過這也是新冠疫情在各國大流行的開始，從2019年以來全球約有2200萬名兒童錯過接種麻疹疫苗的時間，突破近20年來的紀錄。
CDC免疫部門主管凱恩（Kevin Cain）提到，全球許多傳染病學的醫療資源包含麻疹的疾病檢測、診斷，都被大幅移到新冠肺炎的因應措施上，導致大量兒童感染麻疹風險增加，嚴重的話恐將導致其他併發症甚至死亡。專家們警告，各國必須在開放國門、傳染風險提升前採取相對應的行動。
此外，世界衛生組織（WHO）的疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）表示，儘管各國盡速接種新冠疫苗相當重要，但全球爆發麻疹疫情的風險也在持續提升，常規性的疫苗接種必須獲得保障，「我們不該犧牲其他接種計劃來完成新冠免疫的目標，否則致命疾病只會從新冠換成其他感染病」。
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