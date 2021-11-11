▲ 導入全速域車道維持輔助系統與增新車色！2022 年式 Mazda3 進化登場

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2022 年式 Mazda3 導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），可隨全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）主動從時速 0 公里開始，將車輛維持於車道中央，並一路支援至高速域，實現全速域的車道置中輔助，能有效減輕駕駛負擔，為車主帶來更為輕鬆的高速巡航體驗。結合全新世代 i-ACTIVSENSE 主動安全科技為後盾，包含: 360° 環景輔助系統、全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）、智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）與智慧後車盲區煞車輔助系統 （SBS-RC）。
「琉光金」新色與 Carbon Edition 登場
2022 年式 Mazda3 導入全新車色「琉光金」，石英般的透亮光澤中閃耀鉑金迷人風采，細膩柔滑的光影流動使車身線條更顯獨特。全新 20S Carbon Edition 配置爍黑車外後視鏡、爍黑 18 吋鋁合金輪圈及黑艷運動化織布座椅與方向盤換檔撥片。20S Signature 車型則新增 Signature 專屬亮銀套件，於方向盤中央、引擎啟動鈕、手套箱開關等處施以亮銀鍍鉻處理，並配置無邊框後視鏡；20S Signature 可再享加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。
此外，2022 年式 Mazda3 亦結合十字造型的圓形尾燈、方向燈改採如同心跳般頻率的獨特閃爍方式，設計俐落鮮明且更加提升品牌家族化識別程度。
2022 年式 Mazda3 Sedan 車型正式售價自新台幣 78.8 萬起，Hatchback 車型為新台幣 86.8 萬起，於今日正式展開接單作業，預計於 1 月中開始陸續交車。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪 Mazda 官方網站（http://www.mazda.com.tw/）或親臨 Mazda 全國展示中心。