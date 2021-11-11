COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

導入全速域車道維持輔助系統與增新車色！2022 年式 Mazda3 進化登場

▲ 導入全速域車道維持輔助系統與增新車色！2022 年式 Mazda3 進化登場
▲ 導入全速域車道維持輔助系統與增新車色！2022 年式 Mazda3 進化登場

2GameSome - 有車賞

2021-11-11 17:55:00

台灣馬自達於今日（11/11）推出 2022 年式 Mazda3，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統 （CTS），以及琉光金新色與融合黑色設計元素的全新 Carbon Edition 車型。2022 年式 Mazda3 導入全新車型命名原則，Sedan 車型以接單生產方式提供 78.8 萬的 20S 車型選擇，Sedan / Hatchback 常販車型正式售價分別為: 20S Carbon Edition 85.8萬/ 86.8萬，20S Premium 92.8 萬/ 93.8 萬及 20S Signature Sedan / Hatchback 車型皆為 99.8 萬。20S Signature 可享加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CTS系統升級

2022 年式 Mazda3 導入全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS），可隨全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）主動從時速 0 公里開始，將車輛維持於車道中央，並一路支援至高速域，實現全速域的車道置中輔助，能有效減輕駕駛負擔，為車主帶來更為輕鬆的高速巡航體驗。結合全新世代 i-ACTIVSENSE 主動安全科技為後盾，包含: 360° 環景輔助系統、全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）、智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）與智慧後車盲區煞車輔助系統 （SBS-RC）。

「琉光金」新色與 Carbon Edition 登場

2022 年式 Mazda3 導入全新車色「琉光金」，石英般的透亮光澤中閃耀鉑金迷人風采，細膩柔滑的光影流動使車身線條更顯獨特。全新 20S Carbon Edition 配置爍黑車外後視鏡、爍黑 18 吋鋁合金輪圈及黑艷運動化織布座椅與方向盤換檔撥片。20S Signature 車型則新增 Signature 專屬亮銀套件，於方向盤中央、引擎啟動鈕、手套箱開關等處施以亮銀鍍鉻處理，並配置無邊框後視鏡；20S Signature 可再享加價 1 萬元專屬選配 Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈。

此外，2022 年式 Mazda3 亦結合十字造型的圓形尾燈、方向燈改採如同心跳般頻率的獨特閃爍方式，設計俐落鮮明且更加提升品牌家族化識別程度。

2022 年式 Mazda3 Sedan 車型正式售價自新台幣 78.8 萬起，Hatchback 車型為新台幣 86.8 萬起，於今日正式展開接單作業，預計於 1 月中開始陸續交車。欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪 Mazda 官方網站（http://www.mazda.com.tw/）或親臨 Mazda 全國展示中心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀