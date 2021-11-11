▲ 208 萬起！BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版正式亮相

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動感風格
智慧進階
全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版經典的駕駛者導向介面融入 M 多功能真皮方向盤（含換檔撥片）、Sensatec 皮質儀錶檯、豪華型三區恆溫空調、雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能與 Sensatec 透氣皮質跑車座椅，318i Luxury 更升級具備 10 具揚聲器的 HiFi 高傳真音響系統，而 M 家族的 M340i xDrive 則配備 Vernasca 真皮 M 跑車座椅、雙前座電動腰靠及鋁質格紋飾板，皮質與跑格座椅造型。
全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版全面採用 BMW 全數位虛擬座艙（12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕），搭配廣受消費者好評的 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、智慧語音助理 2.0 及無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto），同時車況抬頭顯示器直接列為全車系標準配備而無須選配，全彩顯示的車況抬頭顯示器不僅會將所有行車資訊投影至視線前方，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等等，讓駕駛能夠精準掌握路況與車輛狀態。
全新 2022 年式 BMW 3 系列 Touring 白金極智版，320i Touring M Sport 不僅增添了 Sensatec 皮質儀錶檯與 Sensatec 透氣皮質內裝，Touring 白金極智版全車系更全面標配智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）與遠光燈輔助系統，而 M340i xDrive Touring 則是追加 Vernasca 真皮 M 跑車座椅及雙前座電動腰靠。
全新 BMW 3 系列白金極智版建議售價
車型
建議售價
白金極智版升級配備
BMW 318i Luxury
白金極智版
208
BMW 320i M Sport
白金極智版
237
BMW 330i M Sport
白金極智版
282
BMW M340i xDrive
白金極智版
353
車型
建議售價
白金極智版升級配備
BMW 320i Touring
M Sport白金極智版
245
BMW 330i Touring
M Sport白金極智版
290
BMW M340i xDrive
Touring白金極智版
363