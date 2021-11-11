COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

208 萬起！BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版正式亮相

▲ 208 萬起！BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版正式亮相
▲ 208 萬起！BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版正式亮相

2GameSome - 有車賞

2021-11-11 18:25:01

BMW 總代理汎德針對 BMW 3 系列以及 3 系列 Touring 推出全新 2022 年式 BMW 3 系列白金極智版，升級智慧雷射頭燈、遠光燈輔助系統、車況抬頭顯示器、雙前座跑車座椅、Sensatec 皮質儀錶檯包覆及 Sensatec 透氣皮質內裝，建議售價為新台幣 208 萬元起，330i M Sport 更提供 9 萬元優惠選配即可升級充滿熱血賽道氛圍的 Racing Package，包含黑色高光澤外觀套件、19 吋 M 雙輻式輪圈、紅色 M 煞車套件、M 跑車化電子懸吊系統、Vernasca 真皮內裝與 M 雙前座跑車座椅等。

我是廣告 請繼續往下閱讀

動感風格

針對全新 2022 年式 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版，318i Luxury 升級 18 吋雙輻式輪圈，320i M Sport、330i M Sport 與 M340i xDrive 更將 M Sport 套件（含 M 空力套件、M 專屬輪圈、M 字樣車側銘牌）與智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）全面列為標準配備，搭配遠光燈輔助系統與「BMW Laser」字樣與頭燈內湛藍色飾條，整體照明範圍可達 500 公尺以上，更可依照路況自動調整照射範圍，避免頭燈直射對向來車或前方車輛造成眩光，提供更好的夜間視野提高行路安全性。

智慧進階

全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版經典的駕駛者導向介面融入 M 多功能真皮方向盤（含換檔撥片）、Sensatec 皮質儀錶檯、豪華型三區恆溫空調、雙前座電動座椅含駕駛座記憶功能與 Sensatec 透氣皮質跑車座椅，318i Luxury 更升級具備 10 具揚聲器的 HiFi 高傳真音響系統，而 M 家族的 M340i xDrive 則配備 Vernasca 真皮 M 跑車座椅、雙前座電動腰靠及鋁質格紋飾板，皮質與跑格座椅造型。

全新 BMW 3 系列 / 3 系列 Touring 白金極智版全面採用 BMW 全數位虛擬座艙（12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕），搭配廣受消費者好評的 iDrive 7.0 使用者介面、iDrive 手寫觸控旋鈕、BMW 智能衛星導航系統、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、360 度環景輔助攝影、遠端 3D 監控、智慧語音助理 2.0 及無線智慧型手機整合系統（含 Apple CarPlay 與 Android Auto），同時車況抬頭顯示器直接列為全車系標準配備而無須選配，全彩顯示的車況抬頭顯示器不僅會將所有行車資訊投影至視線前方，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等等，讓駕駛能夠精準掌握路況與車輛狀態。

全新 2022 年式 BMW 3 系列 Touring 白金極智版，320i Touring M Sport 不僅增添了 Sensatec 皮質儀錶檯與 Sensatec 透氣皮質內裝，Touring 白金極智版全車系更全面標配智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）與遠光燈輔助系統，而 M340i xDrive Touring 則是追加 Vernasca 真皮 M 跑車座椅及雙前座電動腰靠。

全新 BMW 3 系列白金極智版建議售價

車型

建議售價

白金極智版升級配備

BMW 318i Luxury

白金極智版

208

  • 18吋782型輪圈
  • 車況抬頭顯示器
  • 雙前座跑車座椅
  • HiFi高傳真音響系統
  • Sensatec透氣皮質內裝

BMW 320i M Sport

白金極智版

237

  • 智慧雷射頭燈
  • 遠光燈輔助系統
  • 車況抬頭顯示器
  • Sensatec皮質儀錶檯包覆
  • Sensatec透氣皮質內裝

BMW 330i M Sport

白金極智版

282

  • 智慧雷射頭燈
  • 遠光燈輔助系統
  • Sensatec透氣皮質內裝

BMW M340i xDrive

白金極智版

353

  • 智慧雷射頭燈
  • M雙前座跑車座椅
全新BMW 3系列Touring白金極智版建議售價

車型

建議售價

白金極智版升級配備

BMW 320i Touring

M Sport白金極智版

245

  • 智慧雷射頭燈
  • 遠光燈輔助系統
  • 車況抬頭顯示器
  • Sensatec皮質儀錶檯包覆
  • Sensatec透氣皮質內裝

BMW 330i Touring

M Sport白金極智版

290

  • 智慧雷射頭燈
  • 遠光燈輔助系統
  • Sensatec透氣皮質內裝

BMW M340i xDrive

Touring白金極智版

363

  • 智慧雷射頭燈
  • M雙前座跑車座椅
*詳細資訊歡迎洽詢 BMW 全台展示中心

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀