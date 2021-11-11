▲ 日野六期全車系新車正式登場！同步發表 Total Support 全方位品牌策略

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本次新車發表會，和泰汽車蘇純興總經理也同時宣佈品牌經營策略，未來 HINO 品牌將以 Total Support (全方位支持)為經營方針，並以 4 Support 為策略核心：
- Full Line-up：持續完善 HINO 品牌商品線，提供各行各業所需的車型，滿足顧客不同的需求。
- Full Value-Chain：整合集團價值鏈，從租車、車貸、產險、車體打造、特裝事業、中古車等，提供顧客全方位服務。
- Full Connect：宅經濟與電商快速成長，將陸續導入 HINO 專屬運行管理系統及集團 ONE-ID 整合機制，提供全新的數位應用工具，為顧客帶來更加智能便利的管理。集團也推出和泰 PAY 及和泰聯名卡，提供顧客更快速與更安全的金流服務。
- Full Service：強化鈑噴服務、標準化據點軟、硬體設施，並展開新型態服務網路佈建，為強化顧客服務奠定基礎。
HINO六期新車特色
安規配備
300
500
700
|VSC車輛穩定控制系統
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|PCS預警式防護系統
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|LDWS車道偏移警示系統
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本次發表的新車符合大型柴油車六期排放法規，新車全數搭載原廠 DPR 柴油碳微粒主動濾清系統及 SCR 尿素觸媒還原系統，確保排出車外的僅剩氮氣與水，降低對環境的影響。
【2022 車輛安全法規】
新車提前對應法規規範之安全配置，如 VSC 車輛穩定控制系統、PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏移警示系統。讓商用車在日常營運上更加安全。
【日本原廠車名】
此外，總代理和泰汽車特別在六期新車上市，採用與日本原廠相同的車型名稱（Model Name）
◆ 300系列 → HINO DUTRO
◆ 500系列 → HINO RANGER
◆ 700系列 → HINO PROFIA
【完成車型銷售】
本次發表會另一個特色，新車都搭載市場相對應的車體樣式，包含由集團公司「和泰車體」打造的五噸框式完成車和寬幅大客車，這表示和泰未來將會推出更多完成車式樣，提供顧客一站式銷售的服務。
HINO 700 系 PROFIA
本次引進的 700 系 PROFIA 是睽違 14 年後全新大改的外觀設計，車頭以 HINO LOGO 為中心，加上 LED 頭燈及日行燈點綴。新車室採集中中控台設計，操控更加容易。中控台上有大置物平台與多功能插槽，頂棚新增 LED 室內燈，車室睡床增加緩衝材質厚度，讓舒適度大幅提升。藉由改變車頭固定裝置的減震彈簧角度，抑制車頭震動，提升行駛舒適性效果。
【曳引車型/大貨車型】
考量貨櫃業者運輸載重需求，4×2 曳引車，除了維持原本 410P 馬力車型外，追加 380P 馬力車款，搭配 7 檔手排變速箱。6×2 - 26 噸級大貨車，全拖時，最大聯結總重可達 46 噸。這次特別引進全新 25 噸無全拖車型，搭載 A09C 引擎及 9 檔手排變速箱，價格也會相對經濟。
【混凝土攪拌車型】
除了原有 E13C 引擎，本次新增 A09C 360P 馬力引擎。新動力讓底盤重量獲得減輕，承載更多的混凝土，同時配合 9檔手排變速箱，適合各種路面行駛需求。車體則特別引進日本 KYOKUTO 極東桶身，桶身與攪拌葉片採高張力鋼板，曲形葉片設計，以良好的攪拌性與排出性，讓混凝土不易附著。導軌與桶身焊接組合後，進行高真圓精密加工。讓桶身旋轉穩定，減緩減速機磨耗，降低車身晃動，增加行車安全。
【新動力傾卸車型】
新款傾卸車亦採用新 A09C 360P 馬力引擎，搭配 9 檔手排變速箱，讓車輛承載更多的砂石，新款 9 檔變速箱讓車輛面對嚴苛路面，能帶給駕駛更順暢的操控性。
HINO 500 系 RANGER
HINO RANGER 導入先進動感全新外觀與舒適便利內裝。車頭外觀設計由數片大型水箱護罩組成 V 型輪廓。依噸數不同，500 系有二款外觀設計：10.4 / 11 噸車型，具有都會俐落外型。15.5 / 17 噸車型，除了承襲 V 型輪廓外觀，加上二側外廓輪拱，更凸顯強勁的山道行駛性能。新車室配置貼心收納空間，中控台上的大置物平台與多功能插槽，可插文件或手機。後方並配置有睡床(10.4 噸無)，頂棚也有 LED 室內燈。
【中型貨運物流車型】
10.4 / 11 噸車型，搭載 A05C 引擎，排氣量 5,100cc，引擎在 1,400 轉時輸出 81 公斤-米的最大扭力，2,300 轉輸出240P 最大馬力。全新導入的 6 檔自手排變速箱，搭配新式換檔旋鈕與換檔撥桿(限自手排車型)，讓行駛時換檔更加輕鬆。
【中長途運輸物流車型】
15.5 / 17 噸車型搭載 J08E 引擎，排氣量 7,600cc，最大扭力 84 公斤-米與最大 280P 馬力。六期車款特別搭載全新 6 檔與 9 檔手排變速箱，讓動力輸出更加平順。此外，針對有 PTO 需求之特種車體，新變速箱也有較佳的動力輸出。全新設計的大樑在兼顧結構與強度外，採用網格多孔設計，讓顧客打造車體時有更高的自由度。
【17 噸多功能車型】
因應不同產業多樣的車體需求，六期 17 噸車型共有五種軸距選擇(4330mm/5080mm/5830mm/6430mm/6450mm)，本次特別推出 4330mm 短軸車型，滿足有山區行駛及中大型砂石載運業者的需求，新的 9 檔變速箱，讓在山區載運業者更得心應手。軸距 6450mm 長軸車型，可打造較大車廂，搭配空氣懸吊，讓行駛更加穩定，適用於高科技精密儀器運送。全新動力系統與多樣化軸距組合，讓 17 噸車更能勝任全方位運輸任務。
HINO 300 系 DUTRO
HINO DUTRO 是專為市區物流與自用業者開發的車款，延續 HINO 六期車特色，藉由上揚的 V 型輪廓，讓座艙更顯俐落感。車室內延續原有寬敞的設計，方向盤配置整合控制按鈕，儀表板附有 4.2 吋全彩多功能資訊顯示幕。中控台 7 吋顯示幕，整合音響與視野輔助顯示器，駕駛藉由觸控即可操作。車外視野輔助鏡頭，採模組化設計，除了俐落的外觀，鏡頭偵測範圍也符合法規要求標準。
【市區運送全能車型】
300 系 DUTRO 延續原有設計有二款座艙造型，寬式座艙因為可以打造較寬的車體、承載更多貨物，因而廣受市區物流業者喜愛。標準艙車型，則是市區街道穿梭的首選。考量街道行駛便利性與特殊乘載需求，六期 300 系 DUTRO 有 5 檔手排與新 A860E 6 檔自排變速箱可以選擇，降低市區頻繁走停的疲勞感。
【自營商首選五噸車型】
針對自營商最愛的五噸車型，除底盤車型外，引進完成車式樣，框式底板採用高強度人造材，鋼製橫樑強化車體強度，多連桿前護架確保貨物乘載安全性；繩鈎球頭設計，讓綁繩不易脫落，輕量鋁合金防捲入裝置，可降低車體負擔。整體來說，集耐用、方便、安全、輕量的設計於一身。
HINO 寬幅式大客車與低地板公車
為滿足遊覽巴士需求，本次推出全新 HINO 寬幅式大巴士，最高馬力 360P，引擎在 1,100 轉時可輸出最大 160 公斤-米扭力，有手排與自排二種變速箱可選，主被動安全配備有 PCS 預警式防護系統、LDWS、VSC、ACC 主動車距維持系統、定速系統及自動火災消防系統等，全新的動力系統與安全配備，更適合於上山下海的行程使用。在 2015 年上市的 HINO 低地板大客車，品質穩定。本次導入六期車款，也加裝了 LDWS 與自動火災消防系統等安全配備，讓車輛行駛更加安全。
HINO 六期輕鬆入主方案
為了降低車主購車壓力，和泰提供二項輕鬆入主優惠，首先即日起購買日野六期新車顧客，可享早鳥優惠價，搶先體驗全新六期新車的乘駕感受。同時，顧客也可加選百萬零利率優惠，二項優惠同步享有，以降低顧客購車的負擔。二項方案優惠期限皆至 12 月 31 日止，相關優惠內容請洽全台 HINO 營業據點。
六期新車展示會
為滿足顧客賞車需求，新車型將在 11 月 15 日起至 12 月 3 日，於長源汽車土城、桃園、台中、員林、台南、高雄營業據點進行巡迴展示，詳細展示時間與展車配置，請至 HINO 商用車官網查詢。
全新 HINO 六期全車系新車已開始對外銷售，可洽詢全台日野商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點，或至 HINO 商用車官網(https://www.hino.com.tw/)查詢，或致電和泰汽車顧客服務專線 0800-522567 洽詢。