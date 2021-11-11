▲ 再現保時捷歷史上的經典一躍！似曾相識的 Porsche Jump

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以完美之姿一躍，這位被攝影者是奧地利籍的滑雪選手 Egon Zimmermann，為當時最出色的運動員之一：他曾在 1962 年世錦賽中獲得大回轉項目的冠軍，並於 1964 年冬奧上摘得高山速降項目的金牌。Zimmermann 於 2019 年辭世，享年 80 歲。他的弟弟 Karlheinz Zimmermann 說：「這個畫面讓他成為不朽，因為他的精神將永遠與我們同在。」這張照片的第二個主角則是 Porsche 356，有著相同不朽經典之姿。這台風靡全球的成功車款，是保時捷當時甫於奧地利成立不久的創廠崛起代表。照片被賦予的標題為《捷徑的瞬間 (On taking a shortcut)》，被視為於 1981 年去世的攝影師 Hans Truöl 最有名的作品。





風靡全球的成功車款 Porsche 356，是保時捷當時甫於奧地利成立不久的創廠崛起代表。

已故奧地利籍的滑雪選手 Egon Zimmermann 與他的弟弟 Karlheinz Zimmermann 的留念照片。

現在讓我們跳回至 2021 年的奧地利山區：曾兩度獲奧運金牌、五度世界冠軍，現今最成功滑雪選手之一的 Aksel Lund Svindal，準備好隨時一躍。一切都很完美，天空晴朗無雲，完全無風，但是在場的每個人都知道海拔 2,500 公尺的天氣，變天就在眨眼之間。站在滑雪選手下方的攝影師 Stefan Bogner 亦蓄勢待發，而不遠處兩面約莫 5 公尺高雪牆之間停著一台保時捷，一切似曾相識，像是 Zimmermann 和 Truöl 當年一同創造的畫面。不過這次不是 Porsche 356 而是一台海王星藍色的 Taycan Turbo，來自祖文豪森的保時捷首款純電跑車。Bogner 靜靜等著對的瞬間，當 Svindal 起跳時，他唰唰唰地連續按下了快門。為了給予 1960 年經典一刻第二次的生命，團隊小心打造每個細節。這並不是為了複製，而是新世代的重新演繹。





親自到拍攝現場體驗的保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 說道：「對於我們來說這次重新演繹象徵了過往歷史、當今此刻和未來可能性的橋樑。傳統對於保時捷品牌來說非常重要，但我們也同時不斷創新、全速向未來前進中，傳統與創新的共生是保時捷的核心價值。」融合歷史和未來，Taycan 是一個非常成功的例子，他是保時捷品牌歷史上絕無先例的一款車，同時又能讓人一眼認出是保時捷。它與所有保時捷一樣具有了跑車基因。攝影師 Svindal 甫形容完自己熱愛保時捷氣冷式車款，他接著說：「我認為電動車代表了未來，更重要的是，它帶來更多樂趣！」



