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再現保時捷歷史上的經典一躍！似曾相識的 Porsche Jump

▲ 再現保時捷歷史上的經典一躍！似曾相識的 Porsche Jump
▲ 再現保時捷歷史上的經典一躍！似曾相識的 Porsche Jump

2GameSome - 有車賞

2021-11-11 18:55:00

拍攝於 1960 年奧地利楚爾斯（Zürs am Arlberg）附近的弗萊克森山口（Flexen Pass），隨後傳遍全球各地：一位滑雪選手飛越一部停在兩面高聳雪牆之間的 Porsche 356。這個狂妄的行為卻展現著無比的從容與優雅，彷彿是在不經意間無意拍攝到的一幕。這也是當下時代精神的象徵，勇氣、冒險犯難的精神，以及最重要的生活樂趣，在幾十年的艱辛歲月過後回歸日常生活，這也展現了保時捷品牌及個性。

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以完美之姿一躍，這位被攝影者是奧地利籍的滑雪選手 Egon Zimmermann，為當時最出色的運動員之一：他曾在 1962 年世錦賽中獲得大回轉項目的冠軍，並於 1964 年冬奧上摘得高山速降項目的金牌。Zimmermann 於 2019 年辭世，享年 80 歲。他的弟弟 Karlheinz Zimmermann 說：「這個畫面讓他成為不朽，因為他的精神將永遠與我們同在。」這張照片的第二個主角則是 Porsche 356，有著相同不朽經典之姿。這台風靡全球的成功車款，是保時捷當時甫於奧地利成立不久的創廠崛起代表。照片被賦予的標題為《捷徑的瞬間 (On taking a shortcut)》，被視為於 1981 年去世的攝影師 Hans Truöl 最有名的作品。

風靡全球的成功車款 Porsche 356，是保時捷當時甫於奧地利成立不久的創廠崛起代表。
風靡全球的成功車款 Porsche 356，是保時捷當時甫於奧地利成立不久的創廠崛起代表。
已故奧地利籍的滑雪選手 Egon Zimmermann 與他的弟弟 Karlheinz Zimmermann 的留念照片。
已故奧地利籍的滑雪選手 Egon Zimmermann 與他的弟弟 Karlheinz Zimmermann 的留念照片。

現在讓我們跳回至 2021 年的奧地利山區：曾兩度獲奧運金牌、五度世界冠軍，現今最成功滑雪選手之一的 Aksel Lund Svindal，準備好隨時一躍。一切都很完美，天空晴朗無雲，完全無風，但是在場的每個人都知道海拔 2,500 公尺的天氣，變天就在眨眼之間。站在滑雪選手下方的攝影師 Stefan Bogner 亦蓄勢待發，而不遠處兩面約莫 5 公尺高雪牆之間停著一台保時捷，一切似曾相識，像是 Zimmermann 和 Truöl 當年一同創造的畫面。不過這次不是 Porsche 356 而是一台海王星藍色的 Taycan Turbo，來自祖文豪森的保時捷首款純電跑車。Bogner 靜靜等著對的瞬間，當 Svindal 起跳時，他唰唰唰地連續按下了快門。為了給予 1960 年經典一刻第二次的生命，團隊小心打造每個細節。這並不是為了複製，而是新世代的重新演繹。

親自到拍攝現場體驗的保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 說道：「對於我們來說這次重新演繹象徵了過往歷史、當今此刻和未來可能性的橋樑。傳統對於保時捷品牌來說非常重要，但我們也同時不斷創新、全速向未來前進中，傳統與創新的共生是保時捷的核心價值。」融合歷史和未來，Taycan 是一個非常成功的例子，他是保時捷品牌歷史上絕無先例的一款車，同時又能讓人一眼認出是保時捷。它與所有保時捷一樣具有了跑車基因。攝影師 Svindal 甫形容完自己熱愛保時捷氣冷式車款，他接著說：「我認為電動車代表了未來，更重要的是，它帶來更多樂趣！」

保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 與滑雪選手 Aksel Lund Svindal。
保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 與滑雪選手 Aksel Lund Svindal。
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