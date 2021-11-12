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全館共36間客房，共7種房型，適合與多名友人同樂或家族旅行，以紅、綠、藍三種顏色來做房型區分。「茶之間」客房，除了寢室、客廳之外，也備有簡易廚房，住在飯店也能像在家裡一樣自在度過。館內也有最多可入住6人的房型，既能分別在不同寢室就寢，還能在房內的公共空間齊聚一堂，做些簡單的料理，共同度過愉快的時光。
「周邊嚮導OMO Ranger」帶領旅客玩遍祗園街區
OMO Base是館內的公共空間，以門前町茶屋為設計風格，中央設置了塌塌米座席，櫃台則以町家的燈籠和祭典攤位為靈感，另外也展示了祇園生活中的各種道具小物。牆上的「周邊地圖」也記載著「周邊嚮導OMO Ranger」尋覓的周邊情報，歡迎旅客把這個空間當作旅行時的祕密基地使用。「周邊嚮導OMO Ranger」為擔任導遊的飯店工作人員，透過「Go-KINJO」服務，提供客製化的當地導覽，帶領旅客前往私房景點。他們也可以依照旅客飲食需求，介紹相符的店家，對第一次到祇園的旅客是非常安心的服務。另外，在用餐日三天前，也可以預約老店料理的外送服務。
早晨麵包與祇園巡禮
在京都，咖啡與麵包非常受到喜愛，因此推出「客房手作早餐」活動，讓旅客在睡前將材料放入麵包機內，設定好時間，隔天早晨在麵包的陣陣飄香中醒來。鬆軟的麵包佐以抹茶、豆乳、紅豆餡等六種抹醬，配上滴漏式咖啡，享受幸福的早晨時光。而周邊嚮導OMO Ranger也會於每天早晨，舉辦漫遊祇園街道的活動。一邊在雅致的街道散步，一邊解說門前町和花街的發展由來，以及季節性活動。穿過花街後，來到祈求緣分的神社參拜，祈禱斬斷惡緣、廣結良緣。最後來到八坂神社，體驗街道與神社寺院的連結。回到飯店後，喝下一杯「御香煎」（將漢方材料磨成粉末並以熱水沖泡，是帶有香氣的飲品），休憩片刻，結束晨間參拜的行程。
「祇園茶會」享用和菓子與抹茶
在祇園有許多和菓子店鋪，另外也有許多富有茶湯文化的寺院，因此居民們常常將和菓子及抹茶一同享用，有的和菓子店家也會出借抹茶道具，讓購買的客人享受完整的體驗。旅客可以到周邊嚮導OMO Ranger推薦的店家，購買喜歡的和菓子回到飯店，在OMO Base使用茶臼將茶葉輾磨成細粉，自己製作抹茶，並帶著點茶道具回到房間，享用抹茶與和菓子。
「 OMO5京都祇園」希望旅客在住宿期間，去探訪各種歷史悠久的店家、或是在充滿品味的餐廳度過熱鬧的夜晚，並像當地居民一樣，深度了解並體驗祇園的樂趣。
住宿資訊
OMO5京都祇園 by星野集團
地址：〒605-0073 京都府京都市東山區四條通大和大路東入祇園町北側 288
電話：0570-073-022（星野集團預約中心）
費用：1晚9,000日元起（2人入住一間房時1人的價格，含稅，不包含餐食）
交通：京阪電車祇園四條車站徒步約6分鐘，京都市營公車祇園站牌徒步約1分鐘
網址：OMO5京都祇園
這篇文章 日本京都｜小資族也能住星野 平價旅店全新開幕品味雅致祇園 最早出現於 行遍天下旅遊網