川普請求獲准　眾院暫無法調閱國會暴動相關紀錄

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路透社提到，審理此案的上訴合議庭3名法官為隨機指派，他們都是由民主黨籍的現任總統拜登或前總統歐巴馬任命。
美國國家檔案局（National Archives）負責管理川普的白宮紀錄，原應於12日向國會呈交第一批文件，拜登也已同意提交這些資料。眾院調查委員會總共要求查閱逾770頁文件，包括川普高階幕僚的紀錄，以及給新聞官的備忘錄。
聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）9日決定，允許眾院調查委員會調閱電話通聯紀錄、訪客名單及其他白宮文件，但川普試圖阻攔。
法新社報導，川普想擋下的資料包括白宮日誌，其中記載他的活動、訪問行程、簡報及電話通聯紀錄。他也不希望國會查閱有關國會大廈暴動案的手寫筆記，和他在「拯救美國」集會上的演說草稿。他在暴動案前不久發表這場演說，呼籲支持者「拚死抗爭」，捍衛他所謂選舉舞弊的主張；這些主張從未獲得證實。
眾院調查委員會曾表示，需要這些資料才能釐清川普在慫恿暴動中可能扮演的角色。國會於今年1月6日進行認證拜登當選總統的程序，但支持川普的群眾擅闖國會大廈試圖阻止，最終造成5人在事件中喪命。
川普聲稱，眾院調查委員會想調閱的紀錄涵蓋在「行政特權」範圍內，在這項法律原則下，應保護白宮某些通訊的機密性。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1101112