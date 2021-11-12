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川普請求獲准　眾院暫無法調閱國會暴動相關紀錄

▲美國上訴法院決定，暫不允許國會調查委員會調閱前總統川普與今年1月6日國會大廈暴動案有關的白宮文件。圖為暴動後戒備的軍隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國上訴法院決定，暫不允許國會調查委員會調閱前總統川普與今年1月6日國會大廈暴動案有關的白宮文件。圖為暴動後戒備的軍隊。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-12 12:35:47

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國上訴法院今天決定，暫不允許國會調查委員會調閱前總統川普與今年1月6日國會大廈暴動案有關的白宮文件，並就此案安排於本月30日舉行聽證會。

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下級法院9日裁決，有關川普可能涉及國會大廈暴動案的白宮紀錄，應呈交給聯邦眾議院特別調查委員會。川普的律師團要求美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院暫緩執行這項裁決，以待上訴，律師團認為這有助於加速審理。

路透社提到，審理此案的上訴合議庭3名法官為隨機指派，他們都是由民主黨籍的現任總統拜登或前總統歐巴馬任命。

美國國家檔案局（National Archives）負責管理川普的白宮紀錄，原應於12日向國會呈交第一批文件，拜登也已同意提交這些資料。眾院調查委員會總共要求查閱逾770頁文件，包括川普高階幕僚的紀錄，以及給新聞官的備忘錄。

聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）9日決定，允許眾院調查委員會調閱電話通聯紀錄、訪客名單及其他白宮文件，但川普試圖阻攔。

法新社報導，川普想擋下的資料包括白宮日誌，其中記載他的活動、訪問行程、簡報及電話通聯紀錄。他也不希望國會查閱有關國會大廈暴動案的手寫筆記，和他在「拯救美國」集會上的演說草稿。他在暴動案前不久發表這場演說，呼籲支持者「拚死抗爭」，捍衛他所謂選舉舞弊的主張；這些主張從未獲得證實。

眾院調查委員會曾表示，需要這些資料才能釐清川普在慫恿暴動中可能扮演的角色。國會於今年1月6日進行認證拜登當選總統的程序，但支持川普的群眾擅闖國會大廈試圖阻止，最終造成5人在事件中喪命。

川普聲稱，眾院調查委員會想調閱的紀錄涵蓋在「行政特權」範圍內，在這項法律原則下，應保護白宮某些通訊的機密性。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1101112

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