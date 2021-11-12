人權齟齬下　歐盟進口新疆貨上半年仍倍增

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新疆貨品外銷歐盟的主力包括番茄製品、棉花、人造纖維構件及風力發電設備。前述產品被美國與人權團體指控涉及新疆當地的強迫勞動，但中國已多次否認，稱西方部分人士刻意歪曲事實。
歐盟尚未禁止新疆貨品進口，但已擬出供應鏈實質審查相關計畫，以防涉強迫勞動產品進入歐盟市場。
歐盟最大經濟體德國上半年進口新疆貨品較去年同期增加143%，新疆對義大利的出口也增長32%、出口荷蘭增長187%；已完成脫歐的英國，今年1到6月進口的新疆貨也比去年同期增加192.2%。
歐盟今年上半年整體進口3.73億美元的新疆產品，是新疆這類貨品銷往美國的3倍多。今年上半年新疆產品銷美比去年同期下滑20.8%，不過仍比兩年前同期高30%。
新疆的出口僅屬中國貿易的一小塊，只佔中國整體對歐盟出口的2%。
政治新聞網Politico的歐洲版有專文指出，歐洲議會議員與人權團體希望歐盟推出完整的新疆貿易禁令，但歐盟行政部門仍對應否比照華府的對抗路線猶豫。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年9月承諾，會禁止涉及強迫勞動的貨品進口，但歐盟執委會相關部門、尤其貿易官員，似乎都不想碰這個燙手山芋，商界尤其反對。
歐盟零售批發協會（Eurocommerce）高級顧問麥克米蘭（Neil McMillan）說：「全般進口禁令不是辦法，對方只需把產品轉銷他處即可，像一些不是環保就是人權相對較差的地方。處理這類議題最好的辦法是為改革創造積極的誘因，這是歐盟在當前背景下應採的方法。」（譯者：陳亦偉）1101112