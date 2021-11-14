輕熟女左眼視力急衰險失明！　竟是紅斑性狼瘡在搞鬼

一名32歲的熟女，日前發現自己的左眼視力突然急速衰退，且原先的飛蚊症也逐漸惡化，嚇得她趕緊到門診求醫，發現疑似視網膜血管炎，經過詢問這名患者病史，才知道個案有全身性紅斑狼瘡，差一點點就可能失明。後來在醫院接受視網膜周邊裂孔雷射治療後，症狀才逐漸好轉。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-14 07:00:00
書田診所眼科副院長廖士傑表示，這個個案經過雷射治療後，隔週回診發現左眼視力及飛蚊症皆有明顯改善，不過發現疑似有視網膜血管炎，經過詢問這名患者病史，才知道個案有全身性紅斑狼瘡，正在接受治療中，於是進一步安排視網膜螢光血管攝影，做視網膜斷層掃描檢查，發現雙眼都出現視網膜血管炎及黃斑部病變。
廖士傑解釋，全身性紅斑性狼瘡為全身性自體免疫疾病，好發於年輕女性，多發生在14到40歲，男女比約1比10。但一般民眾容易忽略的是，全身性紅斑性狼瘡具有「全身性共病風險」，像是眼睛、皮膚、心血管、腦神經、骨關節、新陳代謝、腎臟泌尿系統、血液系統、呼吸系統、免疫系統等。其中大約有15%全身性紅斑性狼瘡患者，會像上述個案一樣發生眼部症狀。
廖士傑指出，通常會出現的症狀表現像是視力模糊、畏光、乾澀、刺痛、異物感、流淚等情形。另外，眼部疾病主要以視網膜血管炎、乾眼症為主，其他如眼瞼炎、結膜炎、白內障、虹彩炎、青光眼、黃斑部病變、視神經病變等都可能發生，提醒民眾有異狀千萬要就醫。
廖士傑提醒全身性紅斑性狼瘡患者，要杜絕光害、審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，並留意視力、眼壓問題，除了定期視網膜檢查，如果出現視力模糊的狀況建議提早就醫，避免延誤治療時機。