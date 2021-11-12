▲ 電動機車「爭」上武嶺！Gogoro Network® 開通新中橫站點

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從埔里直奔合歡山武嶺旅遊路線，Gogoro Network 已完成清境「 7-ELEVEN 見晴園店站」、省道台 14 號上「中油台一加油站」和「中油聖本篤加油站」電池交換站的佈建並即刻啟用，供應 100 顆電池給欲登高的所有 PBGN 車主。位於清境風景區內 7-ELEVEN 見晴園店旁的 GoStation，可提供超過 20 位用戶一起探索武嶺，滿足騎上武嶺最後24.3 公里、垂直爬升 1,667 公尺、達到海拔 3,275 公尺所需的能源補給。電池交換站開通首日，即有 22 位車主熱血直衝合歡山，包含於 2015 年購買 Gogoro 1 的第一位車主、Gogoro 首席試車手及多位資深車主，還有宏佳騰智慧電車、PGO電動車、台鈴 eReady 與 Yamaha 等 PBGN 夥伴的車主，騎乘 20 多輛各式 Gogoro 與 PBGN 電動機車、以及 GoShare 共享機車車款直上武嶺。
不僅如此，Gogoro Network 亦持續加強、完善經由不同路線前往「日月潭風景區」的電池交換站：包括從埔里往南出發沿省道台 21 線，新增了中油巨大站、中油魚池站兩個 GoStation 站點，提供超過 50 顆電池；或是從南投市及名間鄉向東出發，除了在集集鎮原有的兩個 GoStation 站點外，於省道台 16 線上新增了中油新集集站與中油集鹿站，搭配現有位於日月潭邊的台灣聯通日月潭中興場站及水里鄉的兩個站點，日月潭景區周邊有眾多的電池交換站提供車主選擇。
今日 Gogoro Network 也加碼宣布，預計 11 月底前完成阿里山公路（省道台 18 線）直達阿里山風景區的電池交換站佈建，沿路新設立的 GoStation 站點包括：中油信泰站、中油吳鳳廟站及中油石卓站，在阿里山公路沿線投放超過 80 顆電池，讓全台各地的 PBGN 車主能夠以省道台 1 線、台 9 線搭配台 18 線，隨時啟程近身體驗無與倫比的阿里山美景。
PBGN 車主周遊全台灣 想 GO 就 GO 行程不受限
2017 年 Gogoro Network 首次串起西部走廊，電動機車實現北高縱走；2019 年初，能源網絡終於全台串聯，樹立史無前例的「全程零碳排電動機車環島」創舉。根據 Gogoro Network 的大數據分析，迄今為止共有 4,655 位車主在過去兩年半內，完成超過 6,381 趟環島旅程。
Gogoro Network 目前營運及建置中的電池交換機櫃已超過 10,723 個，廣布在全台 2,332 個位置。Gogoro Network如今用戶數已突破 43 萬，累計超過 2.2 億顆的電池交換。Gogoro Network 也將繼續積極投資興建可提供 100 顆以上智慧電池、滿足超過 1,000 位用戶電池交換需求的 Super GoStation，使電池交換網路的深度與廣度同步發展，滿足大量成長電動機車車主隨時、隨地的能源補充需求。
統計今年一月至今，Gogoro Network 已在全台建置了超過 1,579 個電池交換機櫃，平均每天增設 5.2 個機櫃（每個交換機櫃有 8~10 個電池槽位）。同時，Gogoro Network 為確保用電安全與充電效率，每個電池交換站均依據其服務量體，單獨向台電公司申請對應電力。一方面以充裕的電能、提供車友最穩定的換電服務，另一方面遵循電工法規配置電路，並依站點座落位置進行換電動線規劃，在全台灣持續打造電動機車電池交換網路。
【南投合歡山 Gogoro Network 電池交換站開通列表】
|中油台一加油站
|南投縣埔里鎮中山路一段 149 號
|中油聖本篤加油站
|南投縣仁愛鄉中正路 88 號
|7-ELEVEN 見晴園店站
|南投縣仁愛鄉壽亭巷 18-1 號
|中油信泰站
|嘉義縣中埔鄉樹頭埔 1-6 號
|中油吳鳳廟加油站
|嘉義縣中埔鄉檨仔林 110 號
|中油石卓站
|嘉義縣竹崎鄉永和 1-1 號
|中油魚池站
|南投縣魚池鄉魚池街 772 號
|中油巨大站
|南投縣埔里鎮桃米路 4 之 5 號
|中油新集集站
|南投縣集集鎮名水路二段 500 號
|中油集鹿站
|南投縣集集鎮名水路二段 208 號