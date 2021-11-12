中共：推減碳共同富裕　堅持「穩中求進」

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韓文秀指出，「堅持穩中求進」是中共治國理政的重要原則，是做好經濟工作的方法論。要在「確保大局穩定」的基礎上積極進取，防止急於求成。
他表示，要吸取1950年代「大躍進」、「人民公社化運動」的經驗教訓，在實現「碳達峰」、「碳中和」、推進「共同富裕」的進程中，都要堅持「穩中求進」工作總基調，一步一個腳印向前邁進。
韓文秀強調，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」，最基本的就是要做到「合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富」，這是企業的本分，也是為共同富裕做貢獻的正道。
他說，企業慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」、「殺富致貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。
中共總書記習近平提出2030年「碳達峰」及2060年「碳中和」的目標，被西方國家認為行動遲緩。但在中國國內，卻因部分地方政府為此強推減排汙、減能耗的「雙減」政策，採取拉閘限電措施衝擊生產及民生，導致民間及產業界對這一減碳目標的質疑。
至於「共同富裕」，在中國官方先前接連實施多項監管措施下，也讓中國企業界及民間與「劫富濟貧」及1950年代初期推行的「公私合營」產生聯想。（編輯：繆宗翰）1101112