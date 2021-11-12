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Audi e-tron GT 獲 2021 年德國金舵獎「年度最美車型」殊榮

▲ Audi e-tron GT 獲 2021 年德國金舵獎「年度最美車型」殊榮
▲ Audi e-tron GT 獲 2021 年德國金舵獎「年度最美車型」殊榮

2GameSome - 有車賞

2021-11-12 15:25:00

Audi e-tron GT 榮獲 2021年德國權威汽車大獎 Golden Steering Wheel 金舵獎殊榮金舵獎項 – 【年度最美車型】。此獎項今年共有70款車型參加評選，透過《Auto Bild》汽車雜誌以及《Bild am Sonntag》新聞社遍布整個歐洲地區的讀者，共同參與這項年度盛事的票選活動，Audi e-tron GT 獲得 2021 年【德國金舵獎-年度最美車型】的殊榮肯定。

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第 45 屆德國金舵獎(Golden Steering Wheel)於 11 月 9 日在柏林 Axel-Springer-Haus 的 Journalistenclub 舉行。由Barbara Schöneberger 主持的頒獎典禮上，Audi AG 首席執行官 Markus Duesmann 獲得了赫赫有名的【年度最美車型】獎盃。

70 款全新車型相互較勁競逐金舵獎最高殊榮

於 1976 年首次頒發的金舵獎，不僅是德國最負盛名、更是歷史最悠久的汽車評選競賽之一； 共計有12 個類別的70 款全新車型參加了2021 年金舵獎角逐，值得一提的是，【年度最美車型】之獎項不僅為跨類別的評選，讀者更是能夠直接投票，這意味著它是一個全權由讀者眾決定的獎項，因此最終得主也代表著廣大讀者的心儀所屬。

心馳神往 Audi e-tron GT  點燃大獎火花

Audi e-tron GT 為四環品牌電動化未來的開拓者。從2026年起四環所推出的全新車款皆會是純電力驅動。Audi e-tron GT  體現了情感化的設計、動態性能和永續發展的概念，這些屬性讓它成為四環品牌的代表性標誌，而金舵獎的肯定為其定位做出重要宣示。Audi e-tron GT 的獲獎紀錄不僅止於此，這款四環純電旗艦轎跑同步獲得 2021 年 Autonis 設計大獎肯定，該獎項是由德國汽車雜誌 auto motor und sport 記者與編輯，共同授予的豪華車級距最佳創新設計獎。儘管上市還未滿一年，Audi e-tron GT 已經具備成為永傳歷史經典車款的潛力，一上市即斬獲各項大獎的殊榮，如2022 年德國年度汽車也由豪華級距的 Audi e-tron GT 奪得，體現四環品牌電動旗艦轎跑魅力。

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