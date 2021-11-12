▲ Jaguar Land Rover 瑋信台北旗艦展示暨服務中心正式開幕

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全新落成的瑋信台北旗艦展示暨服務中心，總樓地板面積逾 2100 坪，採地上三層配置。1 樓展間規劃Jaguar 與 Land Rover 雙品牌合計18部新車與認證中古車展示區域，打造寬敞舒適的賞車空間，3 樓全區規劃為保養維修區，共規劃 13 個維修工位並設立專業車輛美容及鍍膜專區，提供車主回廠快速且專業的車輛保養服務，而針對車輛鈑件維修，台灣瑋信原位於台北市濱江街服務廠，升級成為專業鈑噴維修中心，為大台北車主提供全方位的售後服務體驗。日益發展的全電化變革，廠區內也設有 AC 與DC 規格充電樁，為 Jaguar Land Rover 車主提供便利的充電選擇。
除了硬體規劃之外，台灣瑋信汽車技師團隊也具備包含 Jaguar Land Rover 英國原廠專業技師認證、EVAP 電動車專業技師認證，及英國原廠最高等級 L4 技師認證及 L3 級鈑金維修技師。車主等待愛車保養的同時，客休區也同步引進智能服務方塊，翻轉手邊的智能服務方塊，可提供維修進度回報、叫車、點餐、清潔整理等即時服務。
來自新加坡的 Wearnes Automotive 集團，成立於 1906 年，為亞洲首屈一指之豪華汽車零售集團。與 Jaguar Land Rover 的淵源可追溯至 1970 年，經銷 Jaguar 與 Land Rover 品牌已超過半世紀的時間。2018 年台灣瑋信汽車正式加入 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎經銷陣容，先後於台北市與新竹市拓展服務據點，對台灣市場持續耕耘。2020 年 Jaguar 與 Land Rover 雙品牌全年在台銷售創新高，年成長率高達 37％ 以上，2021 年即使面對全球疫情與晶片短缺，在台銷售亦持續成長。瑋信汽車看好台灣市場，將持續攜手Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎，長期合作紮實根基，結合 Jaguar Land Rover 全球一致的 Customer First 客戶優先準則與瑋信汽車專屬客製化體驗，持續為台灣消費者帶來獨一無二的品牌體驗。
全新開幕的瑋信台北旗艦展示暨服務中心即日起至 11 月 30 號舉辦車主回饋活動，凡 Jaguar 與 Land Rover 車主於指定期間至台灣瑋信汽車任一據點回廠保養，即回饋贈送價值 2 千元原廠精品福袋（數量有限，贈完為止），另可參加抽獎活動，更有機會獲得 3 萬元保養禮金券。展示中心亦有賞車抽獎活動，相關活動詳情請洽瑋信汽車。
|Jaguar Land Rover授權經銷商 – 台灣瑋信汽車
|瑋信台北旗艦展示暨服務中心
|(02) 2591-6805
|台北市士林區中正路 418 號
|瑋信新竹展示中心
|(03) 550-5500
|新竹縣竹北市光明六路東一段206號
|瑋信新竹服務廠
|(03) 515-2596
|新竹市東區中華路一段 39 號