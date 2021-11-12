▲ 最新 VRSE 5.0 據點！Volvo 新凱士林旗艦展示暨服務中心正式開幕

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Volvo 新凱士林旗艦店坐落於北投士林科技園區，總樓地板面積近 2,500 坪，與兒童新樂園、科教館、天文館等熱門地標相接，鄰近北投與天母生活圈佔盡地利之便。全棟建築為呼應原廠綠色永續的理念，加入太陽能板、雨水回收系統和大量綠色植栽元素，同時突破室內空間運用和建築外觀材質的既定限制，透過超大的明亮落地窗讓路過的人們可以遠眺 Volvo 各式車型。
挑高 4.5 米的一樓展示空間設置 4 款展示車，而位於整個展間中心位置的，是以 13 句 Volvo 品牌理念所打造的願景牆，貫穿一樓至三樓的挑高牆面，將北歐「公共共享」的設計理念巧妙與客戶體驗相結合。一樓後方則是空間獨立的接待及維修服務區，設有 8 個獨立工位與專屬全功能四輪定位工作區，同時斥資購入拆胎機與平衡機，為車主行車安全做堅實把關。 Volvo 新凱士林旗艦店亦將陸續配置客用 AC 充電樁 5 座及 DC 充電樁 2 座，便利 PHEV 雙能電動車主之餘，也為下一世代的純電用車體驗提前佈署。
二樓空間集新車展示區、客戶休憩區、 VOLVO Fika 、洽談室、精品展示區及兒童遊憩區於一身，挑高的新車展示區可同時擺放 10 款車型，客休空間以白色片狀飛鳥垂墜裝飾，隱喻空間的趣味與豐富性。在多達 100 席位的客戶休憩區中可見到單椅大師 Hans Wegner 「以人為本的舒適性」的設計作品，也設有注重個人隱私的高筒座椅，若是需要辦公的車主，開放式會議長桌能提供專注的工作氛圍。兒童遊憩區則是展廳採光最好的童趣角落，以玻璃盒中的小木屋為概念，引進瑞典經典童書「長襪皮皮」和其作者阿思緹‧林格倫 （Astrid Lindgren）的繪本，讓孩子們盡情探索瑞典文化。
二樓吧台區導入義大利品牌 Astoria Storm 頂級半自動咖啡機，原木質地結合銀色金屬，外觀獲得 2019 德國設計獎金牌，其精準的 crema 萃取技術猶如咖啡大師現場沖煮；Bevco 氣泡水機採用櫥下式鵝頸出水口，隨時都能提供豐沛細緻、絲滑綿密的氣泡水。餐點服務亦於本次開幕正式宣佈於全台陸續更新，氣溫逐漸轉涼之際，推出驅寒暖胃的「胡同特製泡菜牛肉丼」。此外，由 Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚精心特製的司康也將陸續換新為青檸鮮奶油風味，有如冰淇淋的青檸鮮奶油為司康增添一抹清爽食感，而新增的蒜香羅勒乳酪捲外皮香酥，內裡充滿起司的濃郁。餐點預計於 12 月在全台展間陸續更新，提供車主有如精品咖啡館的 Fika 時光。三樓空間為 VOLVO SELEKT 專區，可同時展示 6 部 SELEKT 車款，提供買家更多元的選擇。一旁設有兩間專屬交車室，可以讓新入主的消費者好好享受與愛車的親密接觸，透過不被外界打擾的私密交車空間。地下室將設置 VOLVO Professional Car Care 美容專區，搭配不同的車體美研服務。
Volvo 新凱士林展示暨服務中心
地址：台北市士林區承德路六段 80 號
電話：(02)2821-1999
營業時間：週一至週六 08：30~21：30、週日 09：00~21：00