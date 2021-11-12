竹縣議員郭遠彰關心地籍重測進度 盼平均地權基金支應
新竹縣政府表示，日治時期測繪之地籍原圖，因年代久遠、使用頻繁造成圖紙伸縮，常有圖、地、簿不符情形，精度難以符合時代需求，有賴實施地籍圖重測，以確實釐整地籍，杜絕經界糾紛，保障國民合法產權，新竹縣議會今（12）日的第19屆第6次定期會議員質詢，議員郭遠彰質詢關心地籍重測辦理情形，並希望縣府能編列相關預算。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-12 15:20:43
郭遠彰說，關於新竹縣地籍土地，尤其是山區土地地界混亂，造成土地糾紛案件層出不窮，這次提到地籍圖重測經費問題，建議以平均地權基金來做支應，因為土地測量結果對百姓權益是息息相關的，也希望縣府能夠加把勁，盡快將尚未測量土地測量完畢，共同保障人民不動產權益。
新竹縣長楊文科說，感謝郭議員對土地重測提出建議，土地複丈以數值化方式測量是未來指標，他指示地政處加速辦理，同時經費上也會研議以平均地權基金支應，縣府會積極辦理。
新竹縣政府地政處長魏嘉憲說明，截至10月底止已登記土地約57萬3586筆，已辦竣地籍圖重測土地約32萬筆，尚待辦理地籍圖重測土地約25萬筆。目前預估在120年底前可以完成全縣地籍圖圖籍整理，屆時另將推動已辦竣「圖解數化地籍圖套合整置」地區之地籍調查作業，達成全縣完成地籍圖重測之目標。