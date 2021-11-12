不只要防新冠肺炎！肺炎重症都很致命 預防必打三大疫苗
歷經近兩年的新冠疫情洗禮，財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會日前進行「成人疫苗認知問卷調查」，結果發現多數成人對完整預防肺炎的方式一知半解，有近八成民眾不知如何「完整」預防肺炎。基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民醫師強調，如果要全面預防肺炎感染及其併發症（無論細菌或病毒型），建議完整接種流感、肺炎鏈球菌及新冠肺炎等三種疫苗，才可能避免肺炎防線遭突破。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-12 16:47:03
這份總計567位50歲以上成人參與的線上問卷發現，僅一成四受訪者知道如何完整預防肺炎，顯示除了新冠肺炎疫苗外，國人對肺炎鏈球菌的認識十分不足，有六成受訪者曾經聽過肺炎鏈球菌疫苗，但低於兩成的受訪者曾經接種過該疫苗，其中主要原因是不清楚施打的必要性。
黃立民說明，人體上呼吸道存有多種病菌，過去肺炎鏈球菌被WHO列為需高度關注的病菌之一，因爲肺炎鏈球菌具有高盛行率、高治療難度兩大特性，當人體免疫力下降時，肺炎鏈球菌便會大舉入侵，每年的盛行率也居高不下。而且根據統計，近七成肺炎鏈球菌對臨床常使用的抗生素(盤尼西林、紅黴素)具有抗藥性，導致臨床治療困難大幅提高，也因此民眾不得不慎防。
目前國內受惠新冠肺炎疫情下的嚴格防疫規定，去年肺炎人數雖大幅下降，但因肺炎重症、進入加護病房治療的人數，並未隨之減少，可見侵襲性肺炎鏈球菌感染症，對國人健康的威脅並未消失。