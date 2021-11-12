Volvo持續強化據點布建，新凱士林旗艦展示暨服務中心正式開幕！

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最新開幕的 Volvo 新凱士林旗艦店斥資五億，以原廠最新 Volvo Retail Sustainable Experience (VRSE) 5.0 規格打造，集新車展示、售服保修、Volvo Fika、Volvo SELEKT 與 Volvo Professional Car Care 等一站式服務，即日起為大台北地區廣大消費者提供專屬於斯堪地那維亞獨有的尊榮感受。
Volvo 新凱士林旗艦店坐落於北投士林科技園區，總樓地板面積近 2,500 坪，與兒童新樂園、科教館、天文館等熱門地標相接，鄰近北投與天母生活圈佔盡地利之便。全棟建築為呼應原廠綠色永續的理念，加入太陽能板、雨水回收系統和大量綠色植栽元素，同時突破室內空間運用和建築外觀材質的既定限制，透過超大的明亮落地窗讓路過的人們可以遠眺 Volvo 各式車型，更在入夜後的照明之下，將 Volvo 新凱士林據點裝飾宛如夜明珠一般，姿態高雅卻不失溫暖。
挑高 4.5 米的一樓展示空間設置 4 款展示車，在灑落的自然光中展現彬彬有禮的姿態，而位於整個展間中心位置的，是以 13 句 Volvo 品牌理念所打造的願景牆，貫穿一樓至三樓的挑高牆面，不只展現品牌期許與目標，亦將北歐「公共共享」的設計理念巧妙與客戶體驗相結合。
一樓後方則是空間獨立的接待及維修服務區，設有 8 個獨立工位與專屬全功能四輪定位工作區，同時斥資購入拆胎機與平衡機，為車主行車安全做堅實把關。 Volvo 新凱士林旗艦店亦將陸續配置客用 AC 充電樁 5 座及 DC 充電樁 2 座，便利 PHEV 雙能電動車主之餘，也為下一世代的純電用車體驗提前佈署。
二樓空間集新車展示區、客戶休憩區、 Volvo Fika 、洽談室、精品展示區及兒童遊憩區於一身，採光明媚且挑高的新車展示區可同時擺放 10 款車型，讓每位賓客能在舒適無壓力的空間飽覽 Volvo 全車系；客休空間以白色片狀飛鳥垂墜裝飾，隱喻空間的趣味與豐富性，同時彰顯 Volvo 對於鄰近關渡平原自然生態的尊重，呼應整棟建物永續性和綠色環保的設計核心。
在多達 100 席位的客戶休憩區中可見到單椅大師 Hans Wegner 「以人為本的舒適性」的設計作品，也設有注重個人隱私的高筒座椅，若是需要辦公的車主，開放式會議長桌能提供專注的工作氛圍。
兒童遊憩區則是展廳採光最好的童趣角落，以玻璃盒中的小木屋為概念，引進瑞典經典童書「長襪皮皮」和其作者阿思緹‧林格倫 （Astrid Lindgren）的繪本，讓孩子們盡情探索瑞典文化。
二樓吧台區導入義大利品牌 Astoria Storm 頂級半自動咖啡機，原木質地結合銀色金屬，俐落不失溫暖手感的外觀獲得 2019 德國設計獎金牌，其精準的 crema 萃取技術猶如咖啡大師現場沖煮，不僅香氣四溢，咖啡口感更是芳醇柔潤；Bevco 氣泡水機採用櫥下式鵝頸出水口，隨時都能提供豐沛細緻、絲滑綿密的氣泡水。
餐點服務亦於本次開幕正式宣佈於全台陸續更新，氣溫逐漸轉涼之際，推出驅寒暖胃的「胡同特製泡菜牛肉丼」，以肉質軟嫩的燒肉佐搭獨家醬汁，配上微辣順口的韓式泡菜，讓車主既暖心又暖胃。此外，由 Patisserie F2 法國「藍帶主廚學院」認證的點心主廚精心特製的司康也將陸續換新為青檸鮮奶油風味，有如冰淇淋的青檸鮮奶油為司康增添一抹清爽食感，而新增的蒜香羅勒乳酪捲外皮香酥，內裡充滿起司的濃郁。餐點預計於 12 月在全台展間陸續更新，提供車主有如精品咖啡館的 Fika 時光。
三樓空間為 Volvo SELEKT 專區，可同時展示 6 部 SELEKT 車款，提供買家更多元的選擇。一旁設有兩間專屬交車室，可以讓新入主的消費者好好享受與愛車的親密接觸，透過不被外界打擾的私密交車空間，沉浸在購車的悸動中。地下室將設置 Volvo Professional Car Care 美容專區，搭配不同的車體美研服務，為車主提供最專業的車身照護。
Volvo 新凱汽車士林旗艦展示中心全新落成，鄰近充滿歡笑的臺北市立兒童新樂園，為呼應得天獨厚的地理位置，今日開幕活動特別邀請 Volvo 大人氣吉祥物 Milu 於舞台驚喜現身，隨著音樂節奏以活力舞蹈表演為新據點揭開序幕，讓活動氣氛嗨到最高點，不僅勾起貴賓們的兒時回憶，也展現出專屬 Volvo 的服務熱情，凝聚起車主與家人間深厚的情感。以原廠最新 VRSE 5.0 規格打造，矢志提供國內喜愛 Volvo 的車迷朋友最無微不至的賞車用車服務，Volvo 新凱士林旗艦店於今日正式開幕，歡迎舊雨新知蒞臨指教，感受源自北歐斯堪地那維亞的純粹自然與典雅人文氣息。
Volvo 新凱士林展示暨服務中心
地址：台北市士林區承德路六段 80 號
電話：(02)2821-1999
營業時間：週一至週六 08：30~21：30、週日 09：00~21：00