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雙11種下111顆國寶樹　歐德集團打造台東森林足球場

▲雙11種下111顆國寶樹，歐德集團董事長陳國都(第二排左三)率領歐德同仁前往「台東森林幼兒足球場」，為永續環境盡心力。（圖／資料照片）
▲雙11種下111顆國寶樹，歐德集團董事長陳國都(第二排左三)率領歐德同仁前往「台東森林幼兒足球場」，為永續環境盡心力。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-12 18:30:00

近年受到氣候變遷影響，各地天災頻傳，造成人類嚴重的生命財產損失。為了對抗地球暖化，種樹是最有效減碳、友善地球的綠色行動！台灣家居業領導品牌歐德集團主張「健康、環保、無毒」，再度與綠色冀泉社會企業合作，於2021年11月11日，由陳國都董事長率領歐德同仁前往「台東森林幼兒足球場示範區」，種下第二批111棵台灣原生國寶樹，為永續環境盡心力。

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▲歐德集團董事長陳國都(右)與綠色冀泉創辦人陳宇華(左)再度攜手合作「以樹養球」，打造台東森林足球場。（圖／資料照片）
▲歐德集團董事長陳國都(右)與綠色冀泉創辦人陳宇華(左)再度攜手合作「以樹養球」，打造台東森林足球場。（圖／資料照片）
植樹當日適逢1111全球瘋狂消費日，網購熱潮刺激大量消費同時，更累積可觀的碳排放及數以萬計垃圾廢棄物，歐德集團特別選定這天再度攜手綠色冀泉，在森林足球場示範區種下111顆國寶樹，接著再到豐里國小與小足球員們共同種下1棵，以「111加1」呼應雙11，為地球種樹，補償地球。

▲用心回饋台灣，是歐德集團董事長陳國都(左一)長久秉持的社會企業責任，與台東豐里國小足球員共同種下牛樟樹，期盼將綠色環保觀念向下扎根。（圖／資料照片）
▲用心回饋台灣，是歐德集團董事長陳國都(左一)長久秉持的社會企業責任，與台東豐里國小足球員共同種下牛樟樹，期盼將綠色環保觀念向下扎根。（圖／資料照片）
歐德集團董事長陳國都表示:「歐德響應種樹減碳，自2019年發起『百林計畫』，以種植100座樹林為使命，今年已經完成第六座，2019年在台東種下的牛樟樹，也從50公分長成了350公分，兩年間七倍的成長讓所有人都感到興奮不已，期待與更多在地社會企業合作，用心回饋台灣這塊土地，營造友善的森林環境，同時也將綠色環保觀念向下扎根。」

▲歐德響應種樹減碳，自2019年發起「百林計畫」，以種植100座樹林為目標。今年已完成第六座，路雖然漫長卻仍堅持下去。（圖／資料照片）
▲歐德響應種樹減碳，自2019年發起「百林計畫」，以種植100座樹林為目標。（圖／資料照片）
剛獲頒環保署2021年「資源循環績優企業新創組」最高星級的綠色冀泉創辦人陳宇華表示:「5年前開始推動以樹養球計畫，以一人一樹救地球為宗旨，廣植高經濟價值的原生樹種，並將產出收益回饋偏鄉小學足球隊。很開心繼2019年與歐德集團合作後，2021年再度攜手於東大知本校區旁森林足球場示範區，陸續種下牛樟樹及金新木薑子等台灣國寶樹，預計明年3月完工的『森林幼兒足球場』有望提前完成。」

▲歐德設計師放下捲尺改拿鋤頭，植樹過程雖然辛苦卻很開心能夠為守護地球及後代子孫盡心力。（圖／資料照片）
▲歐德設計師放下捲尺改拿鋤頭，植樹過程雖然辛苦卻很開心能夠為守護地球及後代子孫盡心力。（圖／資料照片）
平時忙於室內裝修的歐德設計師們，這次放下捲尺改拿鋤頭，太陽底下揮灑汗水、賣力掘土，直呼種好一棵樹不簡單，雖然累卻能夠為守護地球及後代子孫盡心力，再辛苦也值得，尤其是種下的每棵樹，還有專屬QR CODE，可以上網查詢它們的成長狀態，感覺好像在養護另一個孩子般，讓每個人心裡暖呼呼，充滿期待。歐德集團以實際行動守護地球，邀請社會大眾共同為台灣這塊土地盡心力。」

▲太陽底下揮灑汗水、賣力掘土的歐德設計師，直呼種樹不簡單，可是想到種下的每棵樹，有專屬QR CODE，可以查詢成長狀態，就像養護孩子般，心裡暖呼呼充滿期待。（圖／資料照片）
▲太陽底下揮灑汗水、賣力掘土的歐德設計師，直呼種樹不簡單，可是想到種下的每棵樹，有專屬QR CODE，可以查詢成長狀態，就像養護孩子般，心裡暖呼呼充滿期待。（圖／資料照片）
▲歐德集團董事長陳國都(左) 以實際行動守護地球，邀請社會大眾共同為台灣這塊土地盡心力。（圖／資料照片）
▲歐德集團董事長陳國都(左) 以實際行動守護地球，邀請社會大眾共同為台灣這塊土地盡心力。（圖／資料照片）
▲歐德集團同仁與台東豐里國小足球隊孩子開心合影。（圖／資料照片）
▲歐德集團同仁與台東豐里國小足球隊孩子開心合影。（圖／資料照片）
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