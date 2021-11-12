新北警：中和搶案地下匯兌集團黑吃黑　逮捕3嫌

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陳冠宇表示，初步清查起出被搶部分贓款新台幣40萬元。另外，初步查扣涉案的兩部車輛，查出疑有另外3名嫌疑人在逃，全案將朝強盜罪嫌擴大查辦移送，持續追緝在逃犯嫌。
警方表示，被害人蔡男是11日晚上，在中原東街與中原二街附近，帶著一個裝著現金的皮包拜訪社區朋友後，回到自己車子旁發現轎車遭破壞；蔡男察看時，突遭歹徒以辣椒水鋁罐攻擊頭部，搶匪強盜財物後乘車逃逸。
歹徒行搶過程，除以鋁罐攻擊還拳打腳踢，將蔡男現金搶走，過程被附近民眾拍攝，並將影像上傳網路臉書（Facebook）社群「爆料公社」。
警方說，獲報趕抵後，封鎖現場調查，被害人對於遭搶金額數目說不清楚，且對於金錢來源也閃爍其辭、說詞反覆，讓警方直覺案情不單純。經釐清被害人的背景及刑事涉案紀錄調查，犯嫌與被害人相互認識，疑都是地下匯兌及洗錢犯罪集團成員。
陳冠宇表示，初步調查本案應屬黑吃黑，集團內部知悉被害人行蹤以及身上有財物因此設局行搶，並非隨機行搶。嫌疑人犯案前就長時間尾隨被害人，鎖定目標並伺機行搶。
警方說，嫌疑人昨晚犯案得逞後，變裝及換乘車輛逃逸。經警方調閱監視器後，循線查獲嫌疑人及犯案車輛，起出變裝衣物、贓款、車輛。
警方說，針對該地下匯兌及洗錢犯罪集團，持續擴大往上溯源偵辦，並查明是否涉及詐欺、網路賭博等犯罪。對於地下金融匯兌的不法集團，必定查辦到底。（編輯：張銘坤）1101112