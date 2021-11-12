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新北警：中和搶案地下匯兌集團黑吃黑　逮捕3嫌

▲新北市昨（11）晚傳出街頭搶案，警方今日宣布已逮回3嫌，整起案件是地下匯兌集團黑吃黑。（圖／翻攝畫面）
▲新北市昨（11）晚傳出街頭搶案，警方今日宣布已逮回3嫌，整起案件是地下匯兌集團黑吃黑。（圖／翻攝畫面）

中央社

2021-11-12 17:23:00

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市警方今天表示，中和區搶案經追查3名涉嫌人到案，取回贓款40萬元；本案是地下匯兌集團黑吃黑，內部知悉被害人行蹤設局行搶，警方續追另3嫌，偵辦是否涉詐欺及網路賭博。

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新北市中和警察分局偵查隊長陳冠宇今天下午接受媒體聯訪表示，發生在11日晚間7時許的搶案，經警分局徹夜偵辦，今天分別在台北市北投區、新北市蘆洲區、土城區，查獲27歲莊姓、23歲汪姓、26歲葉姓，3名涉案犯罪嫌疑人到案。

陳冠宇表示，初步清查起出被搶部分贓款新台幣40萬元。另外，初步查扣涉案的兩部車輛，查出疑有另外3名嫌疑人在逃，全案將朝強盜罪嫌擴大查辦移送，持續追緝在逃犯嫌。

警方表示，被害人蔡男是11日晚上，在中原東街與中原二街附近，帶著一個裝著現金的皮包拜訪社區朋友後，回到自己車子旁發現轎車遭破壞；蔡男察看時，突遭歹徒以辣椒水鋁罐攻擊頭部，搶匪強盜財物後乘車逃逸。

歹徒行搶過程，除以鋁罐攻擊還拳打腳踢，將蔡男現金搶走，過程被附近民眾拍攝，並將影像上傳網路臉書（Facebook）社群「爆料公社」。

警方說，獲報趕抵後，封鎖現場調查，被害人對於遭搶金額數目說不清楚，且對於金錢來源也閃爍其辭、說詞反覆，讓警方直覺案情不單純。經釐清被害人的背景及刑事涉案紀錄調查，犯嫌與被害人相互認識，疑都是地下匯兌及洗錢犯罪集團成員。

陳冠宇表示，初步調查本案應屬黑吃黑，集團內部知悉被害人行蹤以及身上有財物因此設局行搶，並非隨機行搶。嫌疑人犯案前就長時間尾隨被害人，鎖定目標並伺機行搶。

警方說，嫌疑人昨晚犯案得逞後，變裝及換乘車輛逃逸。經警方調閱監視器後，循線查獲嫌疑人及犯案車輛，起出變裝衣物、贓款、車輛。

警方說，針對該地下匯兌及洗錢犯罪集團，持續擴大往上溯源偵辦，並查明是否涉及詐欺、網路賭博等犯罪。對於地下金融匯兌的不法集團，必定查辦到底。（編輯：張銘坤）1101112

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