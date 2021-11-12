福島核災引發魚類食安疑慮 原能會：10年檢測均正常
（中央社記者曾智怡台北12日電）日本福島核電廠事故引發民眾關切魚類食安問題，原能會今天表示，當年事發後，原能會實驗室即接受漁業署委託，針對台灣海域漁產品執行放射性核種檢測，至今共檢測約2000件，結果均正常；將持續嚴謹執行檢測，確保民眾輻射安全。
媒體報導，澎湖近日各大社群網站，出現一篇「土魠魚遭到輻射感染？」熱門貼文，由於土魠魚即將在農曆春節前達到高峰，此文一出立即引發澎湖人炸鍋，擔心影響消費者意願；不過，事後澎湖區漁會表示，根據漁業署資料，台灣周邊海域漁獲並未檢測出輻射污染。
針對漁產品輻射檢測事宜，原能會今天發布新聞稿指出，自日本福島核電廠事故發生後，原能會實驗室即接受農委會漁業署委託，針對台灣海域漁產品執行放射性核種檢測，運作流程為漁業署於漁市場採集樣品後，送交原能會專業實驗室進行檢測，檢測結果再送回漁業署辦理。
原能會進一步說，漁業署自100年起送測樣品包含土魠魚、秋刀魚、鬼頭刀等數10種魚種，目前共檢測約2000件，檢測結果均屬正常，相關檢測資訊已公布於漁業署網站的「輻射專區」。
原能會補充，國內目前有7間食品放射性含量認證實驗室，每年共可提供約6萬件檢測量能，除食藥署中區管理實驗室外，其餘實驗室均對外提供檢測服務，民眾如有檢測需求，可向實驗室詢問檢測費用及送測方式。
原能會強調，將持續以嚴謹的態度，執行漁產品輻射檢測，保障民眾輻射安全。（編輯：潘羿菁）1101112