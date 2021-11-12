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Disney+獨家曝光！宋智孝金鍾國結婚現場　RM王鼻子證婚

▲金鍾國（左）跟宋智孝（右）在《Running Man向前衝》談戀愛，一圓粉絲幻想。（圖／Running Man、宋智孝、池錫辰IG）
▲金鍾國（左）跟宋智孝（右）在《Running Man向前衝》談戀愛，一圓粉絲幻想。（圖／Running Man、宋智孝、池錫辰IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-12 17:36:33

南韓人氣節目《Running Man》（簡稱RM）推出外傳作品《Running Man向前衝》，由老班底金鍾國、Haha、池錫辰（王鼻子）當家，眾人計畫要做出「在Running Man上看不到的內容」，哈哈提議金鍾國跟宋智孝拍攝《我們結婚了》，Disney+首集曝光2人起床吃早餐、結婚的片段，讓RM鐵粉期待不已。

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▲金鍾國（左）跟宋智孝節目大談「禁忌之愛」。（圖／Disney Plus TW YouTube）
▲金鍾國（左）跟宋智孝節目大談「禁忌之愛」。（圖／Disney Plus TW YouTube）
《Running Man向前衝》回到《Running Man》錄製第一集的現場，金鍾國、Haha、池錫辰、梁世燦開會，提議要做出「在Running Man上看不到的內容」，哈哈表示，粉絲許願想看金鍾國跟宋智孝談戀愛，提議2人可以利用節目拍攝《我們結婚了》，鬼點子獲得眾人滿堂彩：「我贊成，真是太有趣了！」

哈哈越說越興奮，不斷表示：「光是他們吃早餐的畫面就很受歡迎了」、「想像洗完澡走出來的模樣，然後喊一句『親愛的』！」笑說這點閱率一定破1千萬，隨後他直接打電話給宋智孝，慫恿她拍攝「和金鍾國的禁忌之愛」，讓金鍾國相當無奈。

金鍾國口嫌體正直，《Running Man向前衝》下集預告中，他跟宋智孝做早餐、作勢接吻，甚至連結婚現場的畫面都曝光，笑翻不少RM觀眾。 《Running Man向前衝》為Disney+首部推出的南韓綜藝節目，除了金鍾國、Haha、池錫辰，宋智孝和梁世燦也將出演節目，該節目總數14集，可至Disney+收看。

▲金鍾國（左）跟宋智孝節目中有「壁咚晨吻」、「結婚」橋段。（圖／Disney Plus TW YouTube）
▲金鍾國（左）跟宋智孝節目中有「壁咚晨吻」、「結婚」橋段。（圖／Disney Plus TW YouTube）
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