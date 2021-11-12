移工注意！來台前後防疫措施統整　這些費用無須負擔

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首先，移工須檢附母國主管機關查核合格之外國人力仲介公司防疫計畫證明文件，送我國駐外使館、代表處，申請來臺工作簽證。並配合以下防疫措施：一、進入訓練所受訓3日前，應至經我國指揮中心認可之檢驗機構辦理PCR檢驗，且檢驗結果須為陰性。二、移工入境前，最好能完整接種經世界衛生組織（WHO）緊急使用清單所列的COVID-19疫苗種類，或經我國衛生主管機關緊急使用授權之COVID-19疫苗種類。三、移工應於登機前7日落實自主健康管理措施，並於登機入境我國72小時前，再次辦理PCR檢驗，且檢驗結果須為陰性，檢驗完成至登機前應採一人一室隔離，不得離開隔離處所。
移工入境後防疫措施：
第一階段之移工入境後須集中檢疫14天及自主健康管理7天，於機場入境時先進行一次PCR篩檢並入住集中檢疫所14日；檢疫結束前再辦理1次PCR檢驗，並銜接自主健康管理，續住集中檢疫所7日，自主健康管理期間須辦理1次快篩並配合集中檢疫所之出入規範。此外，移工自主健康管理期間理論上不得外出，僅得因就醫或緊急事故外出，並且採實名制管理，須有專人負責接送及全程陪同。
移工無須負擔檢疫費或保險費用：
14日集中檢疫及7日自主管理期間，相關檢疫費用、交通費和PCR篩檢費用，都由雇主負擔或政府支應，移工無須負擔任何費用。此外，勞動部要求雇主為移工保商業醫療保險，以負擔若移工染疫後的隔離或醫療費用，保險內容視雇主與保險業者間契約而定，可由雇主或移工任一方購買保險，但如果是由移工自行購買個人保險，雇主應全額無償墊付保費並放棄保費請求權。