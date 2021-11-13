紡拓會攜手業者前進東京　永續環保紡織品成焦點

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例如三井、豐島、三菱商事、日鐵物產、瀧定名古屋、STYLEM等；CHUMS、STATICBOOM、NEW BALANCE GOLF、NAIGAI、RIGHT-ON等戶外活動、運動品牌與成衣服飾企業亦到場。紡拓會表示，適逢日本甫解除當地防疫「緊急事態宣言」，展期間約有200名日本買主到場參觀，預估商機約3百萬美元。
依據我國海關統計，日本為我國紡織品第七大出口市場，2021年1-9月我國紡織品及成衣出口至日本總額為2.48億美元，其中紗類9,104萬美元、布類9,251萬美元，合計占比逾7成。
台灣於9月份正式提交加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，若順利加入CPTPP，多項屬於高關稅品項的紡織及成衣服飾品，將可立即降稅為零。而日本是全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一，今後台灣紡織品勢必更加受到品牌買主關注，零關稅將有利於我紡織業者拓銷日本市場，因此更需積極拓銷，擴大出口的商機。
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