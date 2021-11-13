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紡拓會攜手業者前進東京　永續環保紡織品成焦點

▲為協助台灣紡織企業不受疫情影響，持續增加在日本市場的曝光度，紡拓會特於東京舉辦「2021年台灣紡織品東京展示會」，計有18家業者參與。（圖／紡拓會）
▲為協助台灣紡織企業不受疫情影響，持續增加在日本市場的曝光度，紡拓會特於東京舉辦「2021年台灣紡織品東京展示會」，計有18家業者參與。（圖／紡拓會）

記者許家禎/台北報導

2021-11-13 09:30:00

為協助台灣紡織企業不受疫情影響，持續增加在日本市場的曝光度，紡拓會特於東京舉辦「2021年台灣紡織品東京展示會」，計有宏遠興業、崇躍實業、佳紡國際、麗達貿易及綿春纖維工業等18家業者參展，展出包括蓄熱保暖、防水透濕、高彈性等機能性素材，還有目前受到日本買主關注的廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等永續環保紡織品，以及機能性複合流行時尚或個人防護等成品布、服飾、配件和襪子等。

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紡拓會指出，本次展示會舉辦期間，儘管我國紡織業者受到邊境管制措施，仍然無法派員至現場參加，改以樣品展示搭配視訊商洽的方式，展出以機能應用、永續環保、個人防護等三大主題的紡織品，但仍吸引日本著名商社及大型知名採購商到訪。

例如三井、豐島、三菱商事、日鐵物產、瀧定名古屋、STYLEM等；CHUMS、STATICBOOM、NEW BALANCE GOLF、NAIGAI、RIGHT-ON等戶外活動、運動品牌與成衣服飾企業亦到場。紡拓會表示，適逢日本甫解除當地防疫「緊急事態宣言」，展期間約有200名日本買主到場參觀，預估商機約3百萬美元。

依據我國海關統計，日本為我國紡織品第七大出口市場，2021年1-9月我國紡織品及成衣出口至日本總額為2.48億美元，其中紗類9,104萬美元、布類9,251萬美元，合計占比逾7成。

台灣於9月份正式提交加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，若順利加入CPTPP，多項屬於高關稅品項的紡織及成衣服飾品，將可立即降稅為零。而日本是全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一，今後台灣紡織品勢必更加受到品牌買主關注，零關稅將有利於我紡織業者拓銷日本市場，因此更需積極拓銷，擴大出口的商機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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