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屏東景點｜藝FUN券拿出來　升級整年無限玩屏東海生館

屏東景點｜藝FUN券拿出來　升級整年無限玩屏東海生館
屏東景點｜藝FUN券拿出來　升級整年無限玩屏東海生館

行遍天下旅遊網

2021-11-13 06:30:41

近年來「共生」成為熱門討論關鍵字，而多元共存的環境似乎也是最大公約數解答。屏東海生館冬季全新活動《璀璨之海：共生的海洋日常》帶領大家到海平面下認識互相依存的海洋生物，包含隱藏在海葵中，模樣十分吸睛的性感蝦及拳擊蟹。除此之外，隨著今年企鵝寶寶陸續誕生，屏東海生館也推出企鵝寶寶寫真展，首度公開今年新生的企鵝寶寶珍貴畫面。另外海生館也祭出藝FUN券限時超值優惠，即日起11/30到海生館，藝FUN券全額600元可直接升級一整年無限暢遊海生館的療癒時光，用不同視角盡情體驗海洋的每一刻日常。

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▲共生的海洋日常—小丑魚與海葵。（圖片提供：屏東海生館）
▲共生的海洋日常—小丑魚與海葵。（圖片提供：屏東海生館）
屏東海生館今年冬季全新活動《璀璨之海：共生的海洋日常》將從即日起展開至明（2022）年1/2止，共展出六種具有共生行為的海洋生物，包含與海葵共生的小丑魚、安波托蝦、海葵蟹、寄居蟹、拳擊蟹等。其中移動時常前後晃動腹部，穿梭於海葵間的安波托蝦，彷彿不斷扭屁股十分可愛，也讓牠們有「性感蝦」的稱號。屬於細螯蟹屬的拳擊蟹，則是因為雙螯常舉著海葵用來捕獲更多食物，就像帶著拳擊手套一般。與海葵共生的寄居蟹更是直接將海葵揹著走，換殼時也會將海葵搬到新的殼上，是十分為人熟知的互利共生生態。

▲彷彿不斷扭屁股的「性感蝦」。（圖片提供：屏東海生館）
▲彷彿不斷扭屁股的「性感蝦」。（圖片提供：屏東海生館）
▲彷彿帶著拳擊手套的拳擊蟹與海葵。（圖片提供：屏東海生館）
▲彷彿帶著拳擊手套的拳擊蟹與海葵。（圖片提供：屏東海生館）
▲揹著海葵到處走的寄居蟹。（圖片提供：屏東海生館）
▲揹著海葵到處走的寄居蟹。（圖片提供：屏東海生館）
每年到了冬天就是海生館企鵝寶寶誕生的季節，今年海生館共復育十餘隻企鵝，寶寶們都已破殼而出由親鳥照護中。由於海生館飼育人員每天必須觀察企鵝寶寶的生長狀況，也因此記錄了許多企鵝親子間可愛畫面。配合企鵝繁殖季，屏東海生館於今年冬季活動中首次展示這些珍貴寫真照，並透過擬人化視角加上旁白，彷彿爸媽照顧小孩出現的各種內心獨白般令人莞爾。

▲企鵝寶寶寫真展首度公開今年新生企鵝寶寶珍貴畫面。（圖片提供：屏東海生館）
▲企鵝寶寶寫真展首度公開今年新生企鵝寶寶珍貴畫面。（圖片提供：屏東海生館）
配合政府推出的各項振興券優惠，海生館館內適用於振興五倍券、藝FUN券、好食券、屏東券，並推出藝FUN券超殺優惠；只要即日起至11/30到海生館售票亭，即可使用藝FUN券全額600元購買海洋卡，不論紙本或數位券皆可享有一整年無限暢遊海生館優惠，盡情體驗海平面下的每一刻感動。

因應疫情逐漸趨緩，屏東海生館也配合中央疫情指揮中心措施逐漸開放許多館內措施，包含大小朋友都十分期待的鯨魚廣場戲水池以及夜宿海生館活動，讓民眾可以在配合防疫措施下安心參觀海生館。除此之外，夜宿海生館也已開放明年度的預約訂購，目前許多熱門連假期間也吸引許多民眾踴躍訂購。海生館希望與大家一起用心防疫，守護每一個共同生活的日常，預約每一天美好的相遇。活動詳情可洽活動網頁、FB粉絲專頁，或致電08-882567洽詢。

▲夜宿海生館體驗活動—台灣水域館區域。（圖片提供：屏東海生館）
▲夜宿海生館體驗活動—台灣水域館區域。（圖片提供：屏東海生館）
▲夜宿活動還可一窺海生館後場奧祕。（圖片提供：屏東海生館）
▲夜宿活動還可一窺海生館後場奧祕。（圖片提供：屏東海生館）


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