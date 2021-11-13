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屏東海生館今年冬季全新活動《璀璨之海：共生的海洋日常》將從即日起展開至明（2022）年1/2止，共展出六種具有共生行為的海洋生物，包含與海葵共生的小丑魚、安波托蝦、海葵蟹、寄居蟹、拳擊蟹等。其中移動時常前後晃動腹部，穿梭於海葵間的安波托蝦，彷彿不斷扭屁股十分可愛，也讓牠們有「性感蝦」的稱號。屬於細螯蟹屬的拳擊蟹，則是因為雙螯常舉著海葵用來捕獲更多食物，就像帶著拳擊手套一般。與海葵共生的寄居蟹更是直接將海葵揹著走，換殼時也會將海葵搬到新的殼上，是十分為人熟知的互利共生生態。
每年到了冬天就是海生館企鵝寶寶誕生的季節，今年海生館共復育十餘隻企鵝，寶寶們都已破殼而出由親鳥照護中。由於海生館飼育人員每天必須觀察企鵝寶寶的生長狀況，也因此記錄了許多企鵝親子間可愛畫面。配合企鵝繁殖季，屏東海生館於今年冬季活動中首次展示這些珍貴寫真照，並透過擬人化視角加上旁白，彷彿爸媽照顧小孩出現的各種內心獨白般令人莞爾。
配合政府推出的各項振興券優惠，海生館館內適用於振興五倍券、藝FUN券、好食券、屏東券，並推出藝FUN券超殺優惠；只要即日起至11/30到海生館售票亭，即可使用藝FUN券全額600元購買海洋卡，不論紙本或數位券皆可享有一整年無限暢遊海生館優惠，盡情體驗海平面下的每一刻感動。
因應疫情逐漸趨緩，屏東海生館也配合中央疫情指揮中心措施逐漸開放許多館內措施，包含大小朋友都十分期待的鯨魚廣場戲水池以及夜宿海生館活動，讓民眾可以在配合防疫措施下安心參觀海生館。除此之外，夜宿海生館也已開放明年度的預約訂購，目前許多熱門連假期間也吸引許多民眾踴躍訂購。海生館希望與大家一起用心防疫，守護每一個共同生活的日常，預約每一天美好的相遇。活動詳情可洽活動網頁、FB粉絲專頁，或致電08-882567洽詢。
這篇文章 屏東景點｜藝FUN券拿出來 升級整年無限玩屏東海生館 最早出現於 行遍天下旅遊網