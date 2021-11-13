「12星座」週末運勢出爐！這位雙11爆買　荷包失血大破財

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最近的生活需要關注心靈，心靈的平靜和滿足這一件事情對你來說非常重要。你讓心情平靜的方法很多，可以從聽音樂、念誦佛經，吃素食和靜坐、禪坐的方式得到片刻的安全與寧靜。這種內心無懼、恬靜的感覺，可以讓你的下一周充滿能量。
金牛座，本週末（11/12-11/14）
最近你要學習開拓人際關係，多認識新朋友，你會發現不同的朋友可以帶給你不同的生活經驗和生命觀點。你可以從別人的生活感受，豐富並增加你的視野，讓你變成一個博學而有情調的人。但要提醒你，你身邊有好朋友，也有壞朋友，自己要懂得分辨。
雙子座，本週末（11/12-11/14）
經過一周的忙碌工作，到了周末你需要沉澱心情，並且讓你的身體恢復疲勞。你是一個忙起來就不知道休息和睡覺的人，這樣的生活方式只會讓你不斷透支身體的精神和能量。現在冬天到了，小心因為忙碌、晚睡造成你的免疫力下降。
巨蟹座，本週末（11/12-11/14）
沒事最好就待在家裡，因為你外出遠行容易因為迷糊而發生意外事故。可能會迷路，或是車子發生碰撞，或是走錯路，繞了更大的距離，反而延誤行程。最近天氣變冷，多吃一點可以溫補的食物對你來說是非常棒的。
獅子座，本週末（11/12-11/14）
你最近的記憶力有點差，總是記不住事情，別人交代你的工作和重要事項，你常常是左耳進，右耳出，一下子就忘記了。這種迷糊的個性，小心為你引發新的糾紛。最近為了禦寒你吃了很多甜食，例如巧克力、餅乾、蛋糕。
處女座，本週末（11/12-11/14）
你最近花錢真的有一點誇張。在雙11購物節才結束幾天，你就開始感覺到懊悔與落寞。因為瘋狂的購物之後，並沒有滿足你的生活、並沒有帶給你長久的喜悅和快樂，反而讓你陷入孤單、寂寞、破財、想取消訂單的負面循環當中。
天秤座，本週末（11/12-11/14）
最近要多關心自己的健康。冬天到了，身體的代謝也慢了下來，最近可以多關注自己的體重和水腫的現象，如果有排尿不順的問題，或是晚上異常的頻尿，或是尿液無法排乾淨的問題，都可以請教專業醫生，或是吃一點溫補的食物，例如羊肉、紅棗、黑棗和桂圓，或許對你健康有幫助。
天蠍座，本週末（11/12-11/14）
你的戀愛運、玩樂運、休閒運氣非常好。如果有人約你出來吃飯、看電影，你可以大方赴約。揮別自己害羞和孤單的個性，你會發現擁抱人群，擁抱朋友是一件非常快樂的事情。在朋友的聚會中也幫助你消除平常生活中的焦慮、憂鬱。
射手座，本週末（11/12-11/14）
你很適合待在家裡，在家裡你發現這種幸福與安全感的感覺就是你要的。別人都覺得你是一個很愛往外跑，很愛到外面撒野的人，但其實你是一個標準的宅男、宅女，在家裡你可以下廚、打掃、耍廢，自由自在沒有煩惱。
魔羯座，本週末（11/12-11/14）
這是一個適合消費購物的時刻。你發現這一個月以來，你每天都有大大小小不等的開銷，這些花費日積月累的累積下來，真的會成為一筆不小的數目。你在消費，付錢的時候可以感受到購物的樂趣，但看到帳單或是開始記帳之後，你就覺得壓力很大。
水瓶座，本週末（11/12-11/14）
最近有一個煩惱就是想要換工作。或是你在等公司和上級給你一個回覆，如果你最近可以在原單位升遷或是加薪，或許你就可以打消換工作的念頭，但如果你的要求，公司無法滿足你，你可能最近會有想要換工作的想法。
雙魚座，本週末（11/12-11/14）
最近要小心別人利用你的同情心。你是一個在感情中或是人際關係中，特別容易對可憐的人，對弱小的人，或是對那些正在受苦的人給予同情與關懷的。小心你的善良和同情心被人利用，讓你發生破財和傷心的經歷。（編輯：郭佩蓉）
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