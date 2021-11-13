好大膽！北京施壓義大利不甩 照展覽「習近平獵殺維尼」
▲中國異議漫畫家「巴丟草」一系列批評中國時政的作品，包含習近平獵殺小熊維尼，將在義大利布雷西亞展出。（圖／翻攝自巴丟草推特）
×
▲中國異議漫畫家「巴丟草」一系列批評中國時政的作品，包含習近平獵殺小熊維尼，將在義大利布雷西亞展出。（圖／翻攝自巴丟草推特）
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-13 12:43:33
卡通角色小熊維尼，因為被指與中國國家主席習近平，長相十分相似，慘遭北京當局封殺，卻仍抑制不住外界的諷刺浪潮，有關作品層出不窮。近期中國異議漫畫家「巴丟草」(Badiucao)創作的「習近平獵殺維尼」系列畫作在義大利一間博物館展出，儘管中國大使館強烈抗議，但館方和當地政府都並未取消展覽。
綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)等外媒報導，這場名為《中國（不）近了」(China is (not) near)的展覽，將於11月13日至明年2月13日，在義大利北部城市布雷西亞的一家博物館舉辦，畫作包括「習近平獵殺小熊維尼」等一系列批評中國時政的作品，讓中國駐義大利使館氣得跳腳，從上月起便去信布雷西亞市府，痛批這些作品「充斥反中謊言，扭曲事實，散播錯誤訊息，誤導義大利人民的理解，也嚴重傷害了中國人民的感情。」
對於中國官方的反應，巴丟草絲毫不感覺意外，他向《CNN》表示，「如今幾乎不可能不冒犯到中國政府，任何事情都可能是敏感的，什麼都可能有問題。」
布雷西亞副市長卡斯提萊蒂(Laura Castelletti)表示，她對中國大使館的來信內容感到驚訝，甚至不得不將信件反覆讀個2次，並認為北京的舉動「侵犯了一個城市的藝術和文化決策，取消展覽的要求只會引起更多關注。」
布雷西亞博物館基金會主席弗朗西斯卡·巴佐利(Francesca Bazoli)也指出，繼續讓展覽進行，是「藝術表達自由」的問題。顯然博物館方和當地政界人士都認同，這場展覽已是言論自由的象徵。
報導提到，巴丟草十多年來一直是中國共產黨的眼中釘，儘管他現在已是澳洲公民，但他的作品一直被北京大力取締。2018年，他原本計劃在香港舉辦的藝術展，被以安全問題為由取消，主辦方聲稱是因來自北京的壓力。 ▲▼巴丟草多年來一直是中共的眼中釘，因他許多作品深具嘲諷中國政局的意味。（圖／翻攝自巴丟草推特）
雖然經常在網上遭受騷擾和威脅，但巴丟草並不害怕，他認為布雷西亞市讓展覽繼續進行的決定，足以成為其它國家或地區的榜樣，因為展出他的作品，往往都必須承受政治和商業上的壓力，特別北京非常善於利用資本和金錢來控制、操縱和壓制批評。