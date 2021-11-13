Disney+ 來了！他訂閱秒愣「Netflix卡好」 網反揭3優勢
Disney+ 於昨（12）日正式於台灣上線，提供包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star等6大品牌旗下精采的娛樂內容；對此，就有網友滿心期待地訂閱Disney+，但一滑卻愣住，甚至坦言「Netflix比較好」，貼文一出，其他網友則反揭3優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 14:04:44
該名網友在PTT以「Disney+有什麼能看的？」為題發文，表示感覺Disney+ 只是雷聲大雨點小，本來他蠻期待的，但訂閱了以後卻發現「沒什麼東西可以看」。
原PO說，Disney+ 唯一的賣點只有「漫威」而已，「片少的可憐，拉一拉就見底了，還以為跟Netflix平起平坐，我看連Netflix的十分之一都沒有，愛奇藝都還比他好」，因此好奇「Disney+ 到底好在哪」？
貼文一出，掀起熱議，「你有看片單嗎，超多的耶，很多片要搜尋才會出現不會列出來喔」、「Disney+ 光是打開沒一堆韓劇佔版就贏了」、「急什麼⋯」、「光是辛普森我就一年看不完了」、「他強在獨佔邪惡帝國一堆版權片」。
其中，也有不少網友點出Disney+ 的3個優勢，分別是「國家地理超值得」、「迪士尼片齊全」和「很適合小孩子」，「國家地理的片就很超值了」、「已經買了還沒看，國家地理真的超值」、「Disney+就只有強在自己家的很齊」、「家裡有小朋友的看Disney+很讚啊」、「這本來就買給小孩看的啊」、「國家地理明明就一堆好片，網路還很難找」、「他的重點是Disney。粉絲的話多看Marvel和sw，不是這些的粉的話就沒必要」。（編輯：郭佩蓉）